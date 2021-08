Skandal! "Najveći nesportski potez Olimpijskih igara: Izazvao je gnijev svih zbog podmuklog poteza na trci! (VIDEO)

Vrlo ružan potez francuskog maratonca.

Tokom prethodne dvije nedelje na Olimpijskim igrama vidjeli smo mnogo suza radosnica, lijepih i ljudskih poteza sportista, ali je nažalost bilo i onih koji nisu birali sredstva kako da dođu do pobjede.

Jedan od njih je francuski maratonac Morhad Amduni koji je zbog jednog poteza navukao gnijev navijača.

Naime, Amduni je u završnici trke, kada su maratonci već stigli do stolova na kome se nalazilo osvježenje, uzeo jednu flašu za sebe, a onda namjerno srušio cijeli red s vodom kako bi onemogućio one iza njega da se okrijepe. Tako je želio da ostvari prednost, ali nije mu to mnogo pomoglo.

Amduni je maraton završio na 17. mjestu, daleko iza legendarnog kenijskog atletičara Eliuda Kipčogea koji je još jednim zlatom ušao u konkurenciju za najvećeg maratonca svih vremena.

Sa druge strane Amdunija će svi pamtiti po lošem, a ne po dobrom...

Pogledajte sraman potez zbog kog ga je britanski novinar Pirs Morgan nazvao "najvećim ser***m Olimpijskih igara".

