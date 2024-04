"Doktorski" aperkat Uroša Medića! Prebio Amerikanca u prvoj rundi! (VIDEO)

Pogledajte kako je Uroš Medić došao do nove pobjede u UFC.

Srpski MMA borac Uroš Medić (31) iz Budisave ostvario je prethodne noći svoju četvrtu pobjedu u UFC karijeri. Već u prvoj rundi je srušio američkog veterana Tima Minsa (40), pošto je borba bila gotova i prije nego što je počela. Ni tri puna minuta nisu bila potrebna Mediću da bi se Mins našao na podu oktagona, a kao mnogo puta do sada - njegov aperkat je bio odlučujući i pokazao je zašto ga zovu "doktor".

"On je pokušao da me umori i to je dobar plan. Ali, brate... Kada ja pogodim udarac, to će uvijek biti problem, ma ko bio ispred mene. Ponekad sedim kod kuće i gledam svoje šake i pitam se kako je to moguće... Ponekad se uplašim", nasmijao se Medić govoreći o svom razornom udarcu.

Uroš Medić sada ima skor od četiri pobjede i dva poraza u UFC organizaciji i na ovaj način nastavlja da bilježi dobre rezultate u svojoj "velter" kategoriji (do 77 kilograma). Prethodno je Medić pobijeđivao Kruza, Moralesa i Semelsbergera.

