"Zmajevi" spremni da poprave utisak protiv Portugala: "Svjesni smo da možemo više"

Rukometaši Bosne i Hercegovine u nedjelju od 17 sati u tuzlanskom "Mejdanu" dočekuju Portugal u revanšu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2025. godine. Prvi meč "zmajevi" su izgubili s 10 razlike.

Izvor: Jasmin Duvnjaković/Sport1/RSBiH

Izabranici Damira Doborca su u prvoj utakmici u Portugalu poraženi rezultatom 19:29, pa su u najavi susreta u "Mejdanu" obećali da će popraviti utisak iz prvog duela.

"Ono što smo razgovarali i pričali i prije meča u Portugalu, igramo protiv rivala, koji je dosta kvalitetniji u ovom trenutku i to se pokazalo na terenu. I mi radimo na sebi. Bez obzira što nam treba vremena, jer smo kratko zajedno imaju stvari koje nisu potrebne da bi se pokazale na terenu. Svjesni smo svi da nismo bili na najboljem nivou. Pokušavamo koliko je moguće u kratkom vremenu da se regenerišemo i pripremimo za meč. Nadam se da smo svi svjesni da možemo više i da ćemo dati sve od sebe da popravimo utiske iz prvog meča", rekao je Doborac, a prenio sajt Rukometnog saveza BiH.

"Imamo šanse sigurno. U prvom meču smo na početku bili u grču do neke 8. ili 9. minute, te je sve bilo okej do neke 45. minute, ali smo u defanzivnoj traniziciji bili slabiji i to nas je koštalo boljeg rezultata. Apsolutno vjerujem u ove momke, u ovaj odabir igrača, u njihov kvalitet i u sve što posjeduju. I dat ćemo sve od sebe da pokažemo da možemo više, dodao je selektor, koji se osvrnuo na debitante u nacionalnom timu.

Na njima se osjetila trema, ali ponavljam, za mene kao bivšeg igrača i sada trenera, razumljivo je da se uđe u meč sa tremom. Momci imaju moju maksimalnu podršku, vidim da su prihvaćeni dobro, da su se dobro uklopili, a oni će i sutra i u narednom periodu pokazati da zaslužuju dres reprezentacije.

Vjerujem da su navijači razočarani, ali nekad stvari ne funkcionišu onako kako želimo, ali ponavljam da ćemo mi dati sve od sebe da sutra pokažemo drugo lice i igru koja će nas u budućnosti krasiti".

Potom se obratio novi kapiten bh. tima Senjamin Burić.

"Čast i ponos je biti kapiten. Već dugo sam u reprezentaciji i zajedno sa starijim kolegama ćemo pomoći ovim mladim momcima da se što prije naviknu. Što se tiče utakmice, ne možemo biti zadovoljni, ali smo na nekom putu stvaranja nove reprezentacije i naravno da će trebati vremena. U novu utakmicu idemo sa pozitivnom stavom, krećemo od 0:0 i svaka pobjeda protiv ovakve ekipe će nam dati samopouzdanja za naredni period i za ostvarivanje ciljeva koje smo postavili sami sebi", izjavio je Burić i dodao:

"Kao što je selektor rekao, trudimo se da pomognemo novim igračima. Pozivam navijače da nas podrže kao i dosad, ovdje u Tuzli smo se uvijek lijepo osjećali, uvijek je bila puna dvorana, tako da mislim da će biti i sutra".

Na kraju je riječ dobio Mislav Grgić, koji je u Portugalu upisao prvi nastup za bh. nacionalni tim.

"Prvo moram reći da je velika čast i zadovoljstvo igrati za reprezentaciju, biti dio ove ekipe i u budućnosti ću dati sve od sebe da pokažem da zaslužujem to mjesto, da zaslužujem povjerenje selektora. I u igri ću se potruditi da budem tu za svoj tim", rekao je Grgić i najavio sutrašnji meč:

"Moja očekivanja su da damo sve od sebe, da u napadu smanjimo broj tehničkih grešaka, da obrana bude kompaktnija, da olakšamo posao golmanu, da pokažemo novo svjetlo i da ova reprezentacija ima budućnost. Poručio bih navijačima da reprezentacija ima stvarno dobru energiju i to zajedništvo ćemo pokazati na terenu, to je cilj da imamo dobar i duh i zajedništvo".