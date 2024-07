Deda mu bio Srbin, a on je novi Majkl Felps: Uzeo zlato u Parizu, pa nastavio da razbija konkurenciju!

David Popović je novo plivačko čudo, a prezime govori odakle vuče korijene!

Srbin, a novi Majkl Felps! David Popović već ima zlato sa Olimpijskih igara u Parizu, a želi da uzme još jedno! Već je osvojio zlato na 200 metara slobodnim stilom pošto je u neizvjesnoj završnici za dve stotinke bio bolji od Britanca Metjua Ričardsa. Isplivao je 200 metara za 1:44,72, a pore njega i Metjua Ričardsa medalju je uzeo Amerikanac Luk Hobson koji je imao samo sedam stotinki zaostatka za pobjednikom.

David Popović ima samo 19 godina, rođen je u Bukureštu i medalje donosi Rumuniji! Iako je tek postao punoljetan on već neko vreme dominira pa tako ima dva zlata sa Svjetskog prvenstva u Budimpešti 2022. godine sa trka na 100 i 200 metara, kao i po dva zlata sa Evropskih prvenstvava u Rimu 2022. i Beogradu 2024. u istim kategorijama. Juniorskih medalja je puno, tri zlata i srebro sa Svjetskih, a devet medalja na evropskim prvenstvima.

"To je zanimljivo pitanje.Moj deda se prezivao Popović i verujem da sigurno postoji neka veza. Ta priča je prilično komplikovana i pokušaću da saznam detalje", rekao je Popović kada su ga pitali za porijeklo, a sada će protiv Srba plivati u polufinalu trke na 100 metara slobodnim stilom. Ovo je David Popović:

Sjajno su plivali iskusni Velimir Stjepanović i Andrej Barna, ušli su u polufinale i dok je za njih i to veliki uspijeh Popovića su svi već vidjeli u finalu. On je u kvalifikacijama isplivao 47,92 ispred Nandora Nemeta u svojoj trci u kojoj je Andrej Barna bio peti. Od njega su u kvalifikacijama bolji bili samo Amerikanac Džek Aleksi i Maksim Gruse iz Australije, a Rumuni očekuju da im ovaj momak srpskih korijena donese još jedno zlato.

"Jan Torp i Majkl Felps. Snimke Topra sam gledao kao klinac. Sreo sam ga ovde u Budimpšeti i rekao je da će mi on uručiti zlatnu medalju ako pobedim na 200 slobodno. I eto to se desilo. Majkl Felps je svakom dječaku pa i meni bio idol. Ono što je on postigao neće se ponoviti", rekao je kada su ga pitali za idole.

