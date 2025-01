Šok u polufinalu Australijan opena: Meč lopta nije bila dovoljna Igi Švjontek

Poljakinja Iga Švjontek ispala je sa Australijan opena nakon što nije iskoristila meč-loptu protiv Amerikanke Medison Kiz! Zakazano je veliko finale.

Zakazano je veliko finale Australijan opena, Arina Sabalenka - Medison Kiz! To je rasplet polufinalnog dana u ženskoj konkurenciji, u kojem je Bjeloruskinja rutinski pobijedila svoju najbolju prijateljicu Paulu Badosu, a onda je Medison Kiz, 14. igračica svijeta, napravila ogroman uspjeh eliminisavši poslije preokreta Igu Švjonte, Poljakinju koja je druga na svijetu i bila je drugi nosilac u Melburnu.

Iako je Švjontek pobijedila u taj-brejku prvog seta, uslijedio je preokret u spektakularnom meču u Melburnu koji je trajao više od dva i po sata. Amerikanka je drugi put u karijeri ušla u grend slem finale nakon što je u trećem setu spasila meč-loptu pri svom servisu i pri vođstvu Švjontek 6:5.

Burno polufiale nakon toga je otišlo u taj-brejk, u kojem je Kiz prva izborila meč loptu i to pri rezultatu 9:8 i za razliku od Poljakinje - nije je ispustila.

To znači da će u subotu Kiz na teren protiv Sabalenke, dvostuke uzastopne pobjednice i aktuelne šampionke Australijan opena. Amerikanka (29) će u tom meču drugi put zaigrati u velikom finalu za grend slem trofej, nakon što je do ove nedjelje njen najveći uspjeh bio plasman u finale US Opena 2017, u kojem je izgubila od Sloun Stivens.

Na putu ka finalu, Kiz je eliminisala i Ukrajinku Elinu Svitolinu u četvrtfinalu, a prethodno i Kazahstanku Elenu Ribakinu, kao i Danijel Kolins. Ovog četvrtka ona je pobijedila i treću Top 10 teniserku svijeta i napravila podvig o kojem će se dugo pričati.

