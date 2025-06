"Spreman sam da budem UFC prvak": Rakić otkrio kad se vraća u oktagon i napada titulu

Aleksandar Rakić vjeruje da ima potencijal za UFC šampiona u poluteškoj kategoriji, a svoj povratak u oktagon najavio je za septembar.

Srpski MMA borac Aleksandar Rakić (33) možda nema pobjedu u UFC borbi od 2021, ali i pored toga ostaje samouvjeren. I dalje je u vrhu svoje divizije do 93 kilograma, a njegove posljednje partije odaju utisak da mu se uskoro smiješi i pobjeda, s obzirom na to da je bio veoma dobar i protiv Juržija Prohaske i Magomeda Ankalajeva.

Baš za pripremu protiv Ankalajeva Rakić je okupio najbolju moguću ekipu koja mu je pomagala da se spremi za meč. Ahmed Krnjić, Agron Smakići, Robert Soldić, Martin Batur bili su neka od imena koja su se našla pored najboljeg srpskog MMA borca.

"Prije svega, želeo bih da se zahvalim momcima koji su mi pomogli u pripremama za moj posljednji meč, a koje smo odradili u Bosni i Hercegovini kod mog dugogodišnjeg prijatelja Soldića", započeo je Rakić intervju za "Fight Site".

"To se pokazalo jako dobrom odlukom jer sam se odlično spremio, Martin je uskočio da mi pomogne, kao i moj prijatelj Agron Smakići koji je sjajan bokser, odnosno Ahmed Krnjić. Imao sam, dakle, sjajne sparing partnere i bila je odlična atmosfera u kampu. Moje je mišljenje da sport spaja, nezavisno o nacionalnosti i religije. Mi smo svi prvenstveno prijatelji i jedni drugima pomažemo kada je potrebno, a među nama vlada veliko poštovanje i podrška."

"Drago mi je što je Ankalaev postao prvak"

Rakić i Dagestanac sastali su se u novembru, tad je srpski predstavnik upisao poraz:

"Drago mi je što je Ankalaev postao prvak, mislim da je ishod njegove borbe protiv Pereire zapravo podigao moj rejting. Rekao bih da se Ankalaev čak više namučio sa mnom nego sa Pereirom, iako su se borili pet rundi, ali Ankalaev je i sam priznao da mu je bilo teško sa mnom."

"Kad podvučem crtu, u trećoj rundi je trebalo da idem sve ili ništa, pa čak i po cijenu toga da me nokautira, a ne vjerujem da bi se dogodilo. Trebalo je da jurim finiš i pobijedim pošto je poslije dvije runde bilo 1-1 i treća je odlučivala o pobjedniku, tj. o tome ko će sljedeći napasti pojas. To je, dakle, bilo svojevrsno polufinale", rekao je Rakić.

Da li Rakić može da postane prvak?

Srpski MMA borac istakao je da vjeruje u sebe, zato je dodatno analizirao meč u kojem je poražen od Ankalaeva i zna svoje greške:

"Statistički sam ja zadao i pogodio više udaraca, ali on je bio malo konkretniji, pogotovo u trećoj rundi zbog čega i jeste dobio pobjedu. Te je večeri bio bolji od mene, ali ja vjerujem u sebe i da ću ponovo imati priliku da se borim s njim, a onda ću i da ispravim greške koje sam napravio. Vjerujem da imam sve atribute da postanem prvak poluteške kategorije u UFC."

S obzirom na to da ga od novembra nismo vidjeli u oktagonu, Rakić je otkrio i kad ćemo imati priliku da ponovo gledamo njegove mečeve - možda već sljedećeg mjeseca, a definitivno u septembru.

"U kontaktu sam sa UFC već dva, tri mjeseca, budući da sam sam svoj menadžer i sam pregovaram o svojim borbama. Insistirao sam čak i na tome da se već sljedeći mjesec borim u Abu Dabiju, ali su mi rekli da nisu uspjeli da pronađu adekvatnog protivnika za mene i da je "fight card" popunjen."

"S obzirom na to da sam se naputovao na svoje posljednje mečeve, sljedeću borbu bih voleo da imam u Evropi, pred, recimo to tako, domaćom publikom, a sljedeća prilika za to je 6. septembra u Parizu", naglasio je Rakić.

