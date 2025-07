Mika Stojsavljević je zaigrala na VImbldonu sa 16 godina, nažalost pod zastavom Velike Britanije.

Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Cijela Engleska je gledala i navijala, ali Mika Stojsavljević nije pobijedila. Srpkinja porijeklom koja igra pod zastavom Velike Britanije izgubila je meč prvog kola Vimbldona od Amerikanke Ešlin Kruger sa 6:3, 6:2. Trenutno 31. teniserka svijeta izašla je na kraj sa tinejdžerkom koja je tek debitovala na velikoj sveni.

U jednom od posljednjih mečeva u ponedjeljak uspjela je Kruger da odbrani dvije brejk lopšte u prvom setu i da onda u šestom gemu dođe do brejka koji joj je osigurao prvi set. U drugom je Mika Stojsavljević uspjela da povede 2:0, ali onda je izgubila četiri gema zaredom i morala je da prizna poraz.

Ko je Mika Stojsavljević?

Vidi opis Srpkinja od 16 godina zaigrala na Vimbldonu: Britanci joj dali pasoš, već im je već donijela grend slem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Mika Stojsavljević je srpskog porijekla pošto joj otac dolazi iz sela Velika Popina u današnjoj Hrvatskoj. Ono se nalazi sjeverno od Knina, a južno od Martin Broda, Srba i Gračca. Na popisu 1991. godine selo je imalo 352 stanovnika od čega je 95 odsto bilo Srba. Sada je u selu jedva tridesetak ljudi, a izdavač novina "Glas Velike Popine" je Đorđe Stojsavljević, sasvim sigurno u srodstvu sa mladom teniserkom.

Mika je prošle godine sa 15 godina osvojila juniorski US Open tako što je na svom putu savladala i Ivu Jović, američku teniserku srpskog porijekla. Ona je najmlađa osvajačica US Opena u posljednje dvije decenije.Kada je osvojila US Open, odmah je pomenula Novaka:

"Ja sam polu-Srpkinja i zato mi je idol Novak Đoković. U ženskoj konkurenciji to je Marija Šarapova", rekla je Mika nakon najvećeg uspjeha u karijeri.

Šta je sada rekla Mika?

Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

"Bilo je nevjerovatno iskustvo i zaista sam zahvalna na specijalnoj pozivnici. Nadam se da ću doći i sljedeće godine i biti bolja. Potpuno je druga vrsta intenziteta kada igrate sa igračicama iz Top 50. Što više igrate sa njima to se više navikavate na to. Potrebno mi je iskustvo kako da igram te mečeve, ali mislim da što se tenisa tiče nije bilo tolike razlike. Problem je bio u nekoliko brejk lopti. Nisam uspjela da iskoristim nekoliko servis gemova, ali vidjela sam da mogu da se takmičim protiv nje. To je odlično za moje samopouzdanje. Naravno da sam bila pomalo nervozna, ali sam više bila uzbuđena. jedva sam čekala da izađem na teren. Mama je bila u publici i bilo je lepo što je navijala za mene", rekala je Mika poslije meča.