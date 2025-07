"Ovo bi trebalo zakonom zabraniti": Iga zgrozila navijače poljskim specijalitetom, nikome se ne dopada

Iga Švjontek pomiješala je jagode sa pastom i to predstavila kao specijalitet svoje domovine, što je izazvalo niz negativnih komentara.

Izvor: Screenshot/YouTube/@TeamSwiatek, Screenshot/Instagram/@iga.swiatek

Iga Švjontek obezbijedila je osminu finala Vimbldona, nakon što je bila bolja od Danijel Kolins 2:0 (6:2, 6:3). Poslije pobjede najbolja poljska teniserka sve je šokirala izjavom da su joj tjestenina i jagode, zajedno u kombinaciji, pomogle da dođe do nove pobjede i zahvaljujući njima hita ka šestoj grend slem tituli.

Međutim, publika nije bila nimalo zadovoljna. "Društvo, znam da zvuči čudno, ali trebalo bi da probate", rekao je Iga poslije pobjede. "Svi ​​bi trebalo to da jedu, rekla bih da djeca to dosta jedu ljeti. To je poljski manir, zar ne? I mi u Poljskoj imamo odlične jagode, imamo bolju klimu", dodala je Iga.

Izvor: Screenshot/Instagram/@iga.swiatek

Nakon ove izjave, četvrta teniserka svijeta se našalila da će joj Vimbldon zabraniti da daje izjave, jer je uvredila "svetinju" ovog takmičenja. "Sada će mi Vimbldon vjerovatno zabraniti da odgovaram na ova pitanja. Jagode su i ovdje odlične. Drugačije su, ali su odlične", objasnila je Švjontek.

Šta su navijači rekli Igi?

Iga je na svom instagram profilu potom objavila fotografiju na kojoj je makarone pomiješala sa jogurtom ili pavlakom, a onda dodala i jagode. Uz sve to stajao je i komentar: " Hajde ljudi, ovo je poljski specijalitet" i u objavi je označila i Vimbldon.

Međutim, navijači još nisu spremni da prihvate nove ideje, te su komentari pretežno bili negativni. "Ovo bi trebalo da bude nezakonito; U redu, ovo je odvratno; Nadam se da Janik Siner i Lorenco Sonego nisu ovo vidjeli; U redu, ta slika je blago uznemirujuća. Italijani gledaju u nevjerici. Siguran sam da će italijanski fanovi biti ogorčeni. Sumnjam da će se uskoro pojaviti na mijenijima bilo kog restorana", bili su samo neki od komentara koje su navijači uputili poljskoj teniserki.

Mada je jasno da i pored brojnih razočaravajućih komentara Iga neće mariti. Poljakinje je spremna da već u ponedjeljak izađe na teren i odmjeri snage sa 22. igračicom sveta Klarom Tauson.