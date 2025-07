"Đoković rekao 'Karson', ali nisam imala vremena": Najljepša teniserka na Vimbldonu upoznala Novaka

Karson Branstin otkrila detalje susreta sa Novakom Đokovićem na Vimbldonu.

Kanađanka Karson Branstin privukla je dosta pažnje na ovogodinjem Vimbldona. Beležila je poprilično impresivne partije u poslednje vreme, ali je na londonskom slemu naišla na prvu teniserku svijeta Arinu Sabalenku koja je slavila sa 2:0. Međutim, daleko od toga da je Branstin izgledala potpuno nemoćno.

Osim tenisom, u slobodno vrijeme se bavi manekenstvom, pa su svjetla reflektora konstantno usmjerena na nju. U žižu teniske javnosti je došla kada je bez imalo premišljanja poručila da je Novak Đoković GOAT "bijelog sporta". Svog idola je u međuvremenu srela i otkrila detalje susreta.

"Način na koji sam upoznala Novaka me je jednostavno iznenadio", rekla je teniserka kojoj je najbolji plasman u karijeri 190. mjesto i dodala: "Srela sam ga poslije meča dok sam išla ka medijima, on je bio u fazonu 'Karson', ja sam rekla: 'O, bože, zdravo, šta ima?' Bila sam u žurbi, morala sam da odem, on je šetao sa svojom djecom".

Kanađanka je oduševljena njegovom ljubaznošću. "Bio je super ljubazan, rekao je mislim da igraš odlično, gledao sam neke od tvojih mečeva, volio bih da razgovaram sa tobom više kada bude više vremena", rekla je Branstin, koja je u prvom kolu turnira poražena od Arine Sabalenke.

Branila ga kao lavica

Branstin je bila gost u jednom teniskom podkastu kada je upitana ko je za nju najbolji teniser svih vremena. Uprkos tome što je voditelj bio fan Rodžera Federera i Rafaela Nadala, nije odstupala.

"Zašto je Novak najveći ikada? Mislim da je GOAT iz apsolutno svih razloga. Da, okej. Rekla bih da je na drugom mjestu Federer, jer mislim da je imao tu auru, svi na svijetu znaju ko je on. Ističe se i po načinu na koji se ponaša. Taj njegov jednoručni bekhend, kada kažeš tenis, pomisliš na Rodžera", rekla je Branstin.

Pohvale za Federera po strani, kad je najbolji u pitanju nema nikakve dileme. "Međutim, ako pričamo o tome ko je takmičar, igrač, mislim da niko ne može da se poredi sa Novakom Đokovićem", poručila je Karson koja je već ranije priznala da joj je Nole idol i da je imala tu čast da ga upozna na Vimbldonu.