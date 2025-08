"Sa Novakom Đokovićem sam na Tinosu": Grčki premijer pohvalio se fotografijom sa najboljim teniserom svijeta

Premijer Grčke Kirijakos Micotakis objavio fotografiju sa Novakom Đokovićem.

Izvor: kyriakos_/Instagram/Printscreen

Najbolji srpski sportista ikada Novak Đoković postao je jedan od vlasnika fudbalskog kluba iz Francuske Le Man dok se nalazi u Grčkoj sa porodicom na odmoru. Na društvenim mrežama se istovremeno pojavila njegova fotografija sa tamošnjim premijerom Kirijakosom Micotakisom sa kojim se sastao i ranije ove godine tokom posete Atini.

Đoković je pauzu između Vimbldona i US Opena iskoristio za odmor, pa je snimljen na nekoliko poznatih lokacija. Prvo je nekoliko sedmica proveo u Crnoj Gori, da bi se potom preselio u Hrvatsku, a trenutno se nalazi u Grčkoj.

Premijer te zemlje je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa Đokovićem: "Sa Novakom na Tinosu", napisao je Micotakis.

Sastanak sa Micotakisom u junu

Đoković je sa suprugom Jelenom viđen u Atini, a tamošnji mediji su odmah krenuli sa pričama kako srpski as planira selidbu u Grčku po okončanju igračke karijere. Čak su naveli da će se to dogoditi nakon US Opena. Novak je na tokom jedne konferencije na Vimbldonu razrešio sve dileme i demantovao navode.

"Mnogo se piše u medijima o tome, bio sam tamo sa suprugom, jer smo željeli, nismo bili u Grčkoj godinama… Jesmo se sastali sa premijerom, ali to je bio više odmor. I ta škola koju smo posetili, uradili smo to ispred naše Fondacije", rekao je Đoković i sve razjasnio.

Takođe se pisalo kako Đoković želi da aplicira za "Zlatnu vizu" Grčke što bi značilo da mora uloži određenu sumu novca u neku od delatnosti ili da kupi luksuznu nekretninu takođe određene vrijednosti.