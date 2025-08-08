logo
"Da je Đoković to uradio, razapeli bi ga": Janik Siner u centru nove drame, obmanuo čitavu javnost

"Da je Đoković to uradio, razapeli bi ga": Janik Siner u centru nove drame, obmanuo čitavu javnost

0

Italijanski teniser Janik Siner na udaru navijača zbog posljednje izjave.

Janik Siner izjavom o povredi iznervirao navijače Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Nije novost da je najbolji teniser u istoriji Novak Đoković "dežurni krivac" u bijelom sportu, dok je Italijan Janik Siner neko ko je itekako zaštićen. Dobio je "smiješnu" suspenziiju za pozitivan doping test, dok je Đoković tokom karijere doživio progon, deportaciju, diskvalifikaciju i još pregršt poniženja. Ipak, čini se da se u poslednje vrijeme slika u javnosti promijenila.

Prvi teniser svijeta se našao na udaru navijača zbog nedavne izjave oko navodne povrede lakta koju je zaradio još u četvrtfinalu Vimbldona protiv Grigora Dimitrova. On je u susret Mastersu u Sinsinatiju rekao kako je lakat dobro, ali da steznik nosi i dalje.

"Lakat je dobro. Danas sam prvi put stavio rukav jer mi se dopao osjećaj koji pruža rukav. Daje malo veći udarac lopti, malo je stabilniji. To je moje gledište i dopalo mi se na Vimbldonu. Zaista volim osjećaj koji pruža čist udarac", rekao je Siner i tako isprovocirao navijače.

Navijači digli buru na društvenim mrežama

"Da je ovo Đoković rekao imali bismo gomilu glupih komentara da je "lažirao povredu", fejker nije povrijeđen“, "zato fejker nikada neće biti kao Fedal“ itd. sa hiljadama botovanih lajkova. Ali to je Dopiner, tako da nikoga nije briga", napisao je Đokovićev navijač.

"Dakle, Italijan nije povrijeđen, samo je lažirao povredu dok ga je Dimitrov razbijao, kako bi pokušao da poremeti ritam i povrijedi Dimitrova, što se, nažalost, i dogodilo", dodao je još jedan ljubitelj tenisa.

"On je takav lažov da je to smiješno u ovom trenutku. Nijedan drugi igrač u istoriji tenisa nije imao dramu svakih nekoliko mjeseci, to je šala u ovom trenutku. Kakav klovn", napisao je jedan korisnik.

"Bio je bijesan kada je izgubio samo jedan poen, protiv Grigora je igrao ulogu povrijeđenog, ali poslije toga nije bilo problema sa servisima", zaključio je još jedan teniski fan.

Siner je odlučio da propusti Masters u Torontu poput Đokovića i Alkaraza, ali je 100 odsto spreman za odbranu trofeja u Sinsinatiju, što govore snimci koji su se pojavili ovih dana. Vidjećemo da li može da nastavi pobjednički niz i osvoji novu titulu pred US Open koji startuje krajem avgusta.

