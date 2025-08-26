"Cijeli grad vam smrdi, kako možete": Kasper Rud zamjerio Njujorčanima zbog marihuane

Kasper Rud istakao da mu cijeli Njujork smrdi i da ga to izuzetno nervira kada dođe na US Open.

Teniseri i teniserke obično ističu da im je US Open omiljeni grend slem zbog nevjerovatnih uslova koje imaju, ali i zbog toga što se igra u "najživljem" gradu na svijetu - Njujorku. Međutim, ima i onih kojima se Njujork ne dopada, ali slabo je ko smio da se odvaži da kaže, sve do Kaspera Ruda.

Danac, koji je 2022. godine igrao i finale US Opena i izgubio ga od Karlosa Alkaraza, priznao je pred početak turnira da postoje stvari koje mu se nikako ne dopadaju u Njujorku. Iako bi neki prvo pomislili na gužvu i buku, zapravo je smrad.

"Every corner of every street you smell it…Worst part about New York"



— Casper Ruud on weed



"Svuda smrdi marihuana. Za mene je to najgora stvar u Njujorku. Miris je svuda, čak i ovdje na terenima. Moramo prosto da ga prihvatimo, ali to nije moj omiljeni miris", rekao je bez ikakvog ustručavanja Kasper Rud i time se sigurno zamjerio milionima u Njujorku koji su se "srodili" sa takvim mirisom.

"Prilično je iritantno igrati, biti umoran na terenu, a samo nekoliko metara dalje neko puši marihuanu. Ne možemo ništa da uradimo po tom pitanju, osim ako se zakonom ne ukine, ali ozbiljno sumnjam da će se to desiti", svestan je Kasper Rud.

Kako je Rud igrao u Njujorku do sada?

Nije nikakva tajna da Kasperu Rudu najviše "leži šljaka" - igrao je dva finala - međutim iako na betonu nije imao previše uspeha i na US Openu je stigao do finala 2022. godine kada mu se "otvorio" žreb. Interesantno je da nikad prije ni poslije nije bio ni blizu tog rezultata, dok je lane stigao do četvrte runde.

Vidjećemo kako će igrati ove godine u Njujorku, pošto se nije proslavio prethodno u Torontu i Sinsinatiju, a za sada je u drugom kolu pošto je izbacio Ofnera. Naredni rival mu je Kolinjon iz Belgije.

Zašto toliko smrdi u Njujorku?

Njujork ima više od osam miliona stanovnika i jedan je od najvećih gradova na svijetu, a nije tajna da je tamo vazduh vrlo zagađen usled ogromnog broja automobila i izduvnih gasova. Marihuana je zvanično legalizovana u Njujorku 2021. godine, a neke procene govore da je više od 12 odsto stanovnika konzumira.

Dakle, skoro milion ljudi. Zato i ne čudi što je zasmetalo Rudu koji je prvi od tenisera koji je podigao glas.