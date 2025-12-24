Užasne vijesti stižu iz Norveške: Biatlonac Sivert Gutorm Baken preminuo u 28. godini

Svijet biatlona zavijen u crno.

Norveški biatlonac i jedan od najvećih kandidata za nastup na Zimskim olimpijskim igrama Sivert Gutorm Baken preminuo je u 28. godini.

Baken je pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Lavaceu u Italiji, gdje se nalazio na visinskim pripremama. Norveški biatlonski savez potvrdio je da je vijest o smrti primljena od italijanskih vlasti, dok uzrok smrti zasad nije poznat.

Međunarodna biatlonska unija (IBU) takođe je potvrdila da su italijanske vlasti službeno potvrdile smrt ovog sportiste. Predsjednik IBU-a Ole Dalin izjavio je da je cijela biatlonska zajednica duboko potresena ovom tragedijom.

"IBU je duboko šokiran i ožalošćen tragičnom viješću o iznenadnoj smrti Siverta Bakena. Njegov povratak biatlonu nakon perioda velikih životnih i zdravstvenih poteškoća bio je izvor ogromne radosti za cijelu biatlonsku porodicu i inspirativan primjer snage, upornosti i odlučnosti", rekao je Dalin, dodavši da će Baken zauvijek ostati u srcima svih koji su ga poznavali.

Baken je debitovao u Svjetskom kupu u sezoni 2020/21, a najveći uspjeh ostvario je sezonu kasnije, kada je pobijedio u trci masovnog starta na 15 kilometara u Holmenkolenu u Oslu i osvojio Mali kristalni globus u toj disciplini.

Nažalost, u maju 2022. godine doživio je srčani udar, nakon čega mu je dijagnostikovan perikarditis, što je privremeno zaustavilo njegovu karijeru. Ipak, nakon dugog i teškog oporavka, Baken se vratio takmičenjima i posljednjih sedmica ponovo nastupao za Norvešku u Svjetskom kupu.

Povratak je bio impresivan – prije 20 dana u švedskom Estersundu zauzeo je četvrto mjesto u pojedinačnoj trci, sedmo u sprintu i deveto u potjeri. Proteklog vikenda nastupio je i u Ansi – le Gran Bornanu u Francuskoj, gdje je bio peti u sprintu i 18. u potjeri, a sezonu je završio kao 13. biatlonac u ukupnom poretku Svjetskog kupa.