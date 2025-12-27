Prvi veliki otkaz na Australijan openu: Top 10 igrač odustao, mjesecima ga muči ista stvar

Britanski teniser Džek Drejper je otkazao učešće na Australijan openu zbog povrede koja ga muči.
Već imamo prvi veliki otkaz za Australijan open naredne godine. Sredinom januara krenuće prvi grend slem sezone, a na njemu neće igrati deseti teniser svijeta Džek Drejper.
On je od Vimbldona prošle godine odigrao samo jedan meč, a cele sezone se mučio sa nagnječenjem leve ruke. Nikako tu povredu nije uspio da zaliječi i njegov oporavak će se nastaviti.
"Nažalost, moj tim i ja smo odlučili da ove godine ne idemo u Australiju. To je zaista teška odluka jer je Australijan open jedan od najvećih turnira u našem sportu. Ovu povredu imam već dugo. Na samom sam kraju procesa, ali da se sada vratim direktno u tenis na tri dobijena seta ne djeluje kao pametna odluka za mene i moje zdravlje.
Imao sam dosta prepreka u karijeri, ali ova povreda je bila daleko najteža, najzahtjevnija i najkompleksnija. Ipak, na neki čudan način, svaki put me učini otpornijim i gladnijim uspjeha. Radujem se povratku 2026. godine i ponovnom takmičenju”, zaključio je Drejper.
Tokom US Opena Drejper je predao meč drugog kola i onda završio sezonu. Probao je da se vrati ovog mjeseca na jednoj egzibiciji, ali nije uspio i sada ga očigledno mjesecima još neće biti na terenu.