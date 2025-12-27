Prvi veliki otkaz na Australijan openu: Top 10 igrač odustao, mjesecima ga muči ista stvar

Britanski teniser Džek Drejper je otkazao učešće na Australijan openu zbog povrede koja ga muči.

Izvor: EPA/DAVID CLIFF

Već imamo prvi veliki otkaz za Australijan open naredne godine. Sredinom januara krenuće prvi grend slem sezone, a na njemu neće igrati deseti teniser svijeta Džek Drejper.

On je od Vimbldona prošle godine odigrao samo jedan meč, a cele sezone se mučio sa nagnječenjem leve ruke. Nikako tu povredu nije uspio da zaliječi i njegov oporavak će se nastaviti.

"Nažalost, moj tim i ja smo odlučili da ove godine ne idemo u Australiju. To je zaista teška odluka jer je Australijan open jedan od najvećih turnira u našem sportu. Ovu povredu imam već dugo. Na samom sam kraju procesa, ali da se sada vratim direktno u tenis na tri dobijena seta ne djeluje kao pametna odluka za mene i moje zdravlje.

Imao sam dosta prepreka u karijeri, ali ova povreda je bila daleko najteža, najzahtjevnija i najkompleksnija. Ipak, na neki čudan način, svaki put me učini otpornijim i gladnijim uspjeha. Radujem se povratku 2026. godine i ponovnom takmičenju”, zaključio je Drejper.

Tokom US Opena Drejper je predao meč drugog kola i onda završio sezonu. Probao je da se vrati ovog mjeseca na jednoj egzibiciji, ali nije uspio i sada ga očigledno mjesecima još neće biti na terenu.