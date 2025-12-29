Veliki skandal u Novom Pazaru: Opšta tuča u hali, gledalac brutalno napao borca u ringu

Na bokserskom turniru u Novom Pazaru dogodio se dosad nezabilježeni incident na sportskom događaju u tom gradu.

Izvor: sandzakdanas.rs

Na bokserskom turniru "Emir Hadžimujović" u Novom Pazaru dogodio se veliki incident. U sportskoj hali "Doguš" izbiila je masovna tuča koja je prekinula program tog događaja.

Prema informacijama portala "Sandžak danas", tuča je izbila neposredno nakon završetka borbe, u trenutku u kojem je bokser koji je pobijedio Novopazarca Vahida Kicaru počeo da slavi pobjedu u ringu.

To je izazvalo burne reakcije dijela publike, nakon čega su pojedini gledaoci uletjeli u ring, a situacija je vrlo brzo eskalirala u masovni fizički sukob. Jedan od gledalaca je brutalno udario boksera koji je slavio pobjedu i u tom trenutku bio na koljenima.

"Svjedoci navode da se sve odigralo u svega nekoliko sekundi, kao i da su redari i organizatori pokušavali da smire situaciju i razdvoje sukobljene strane, ali bez uspjeha. Program turnira je odmah prekinut, a publika je bila vidno uznemirena", naveo je isti izvor.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim povredama, niti potvrde da li je neko zatražio ljekarsku pomoć. Prema nezvaničnim saznanjima tog portala, policija je intervenisala da bi uspostavila red i spriječila dalje incidente, dok se očekuje i zvanično saopštenje organizatora turnira.

