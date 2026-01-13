Srpski vaterpolista Dušan Mandić suspendovan je dvije utakmice na Evropskom prvenstvu
Najbolji vaterpolista sveta Dušan Mandić suspendovan je dvije utakmice Evropskog prvenstva, nakon meča Srbije i Španije.
Srpska vaterpolo reprezentacija neće moći da računa na Dušana Mandića u ključnom dijelu grupne faze Evropskog prvenstva, kao ni na početku naredne runde takmičenja. Odluku o njegovom neigranju donijela je Disciplinska komisija Evropske federacije vodenih sportova, koja je Mandiću izrekla suspenziju na dve utakmice.
Mandića sigurno nećemo vidjeti u bazenu u meču protiv Izraela u srijedu od 20.30 sati, a onda i koji dan kasnije u narednoj fazi takmičenja.
Kazna je uslijedila nakon incidenta u meču protiv Španije, kada je srpski reprezentativac u jednom duelu laktom udario Alvara Granadosa u glavu. Sudije tog susreta Boris Margeta i Jorgos Stavridis, pregledale su snimak sporne situacije i ocijenile potez kao brutalan, što je rezultiralo sankcijom za Mandića.
Pogledajte zbog čega je isključen Dušan Mandić:
Šta ovo znači za Srbiju?
Izostanak Dušana Mandića, najboljeg vaterpoliste svijeta i jednog od najdominantnijih igrača koje Srbija ima, jasno se osjetio već u duelu protiv Španije. Srpski reprezentativac će zbog suspenzije propustiti naredna dva meča, a koliko je njegov nedostatak bio veliki pokazala je i dramatična završnica tog susreta.
Srbija je u posljednjoj četvrtini imala dva gola prednosti, ali je nakon crvenog kartona za Mandića, dobijenog četiri minuta prije kraja, ostala sa igračem manje. Iako su izabranici Uroša Stevanovića u tim trenucima pokazali veliku borbenost i odlučnost u namjeri da sačuvaju prednost, činjenica da je do kraja meča ostalo dosta vremena dala je priliku Špancima da se vrate u igru.
Dušan Mandić suspendovan: Evo kolika kazna čeka Srbina
Rival je najprije stigao do izjednačenja, a zatim i do preokreta, što je dodatno zakomplikovalo situaciju. Ipak, Delfini su u završnici utakmice, pred domaćom publikom u Beogradskoj areni, uspjeli da dođu do pobjede zahvaljujući golovima braće Rašović - Strahinje i Viktora.
Bez obzira na trijumf, nema dileme da je odsustvo Mandića značajno poremetilo igru Srbije u tom meču, a vidjećemo kakav će uticaj imati i na dalji tok takmičenja.