Kolika kazna čeka Dušana Mandića? Sigurno suspendovan, pitanje je samo do kada

Iskusni Dušan Mandić možda će propustiti i veći dio Evropskog prvenstva u Beogradu.

Vaterpolo reprezentacja Srbije upisala je veliku pobjedu protiv Španije (12:11) u drugom kolu prve grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu. Bilo je teško u završnici meča, a mnogo problema ekipi Uroša Stevanovića napravio je brutaliti koji je dosuđen Dušanu Mandiću!

Nakon što su konsultovali VAR tehnologiju i pregledali snimak, arbitri su pokazali direktan crveni karton Dušanu Mandiću, dosudili peterac za Španiju i njegov udarac laktom ocenili kao brutaliti - naredna četiri minuta Srbija je igrala sa jednim vaterpolistom manje u bazenu. Bilo je jako teško održavati dobar ritam, ali je Srbija fenomenalno branila u tim trenucima i uspjela je da očuva prednost dok kazna nije istekla. Španci su kasnije preokrenuli, Mandić nije mogao nazad u bazen, a kada će moći... Pitanje je!

Kazna za brutaliti iznosi između jedne i pet utakmica, pa bismo Dušana Mandića mogli da vidimo na tribinama i u tokom narednih nekoliko mečeva. Srbija će naredni meč igrati protiv Izraela i na toj utakmici Mandić nije neophodan za pobjedu, ali u drugoj grupnoj fazi će se njegov izostanak osjetiti.

Srbiju u drugoj fazi takmičenja čekaju utakmice protiv Mađarske, Crne Gore i Francuske, a nama ostaje samo da se nadamo da će kazna biti minimalna - odnosno da će Mandić propustiti samo rezultati nevažnu utakmicu protiv reprezentacije Izraela koja je potpuni autsajder na Evropskom prvenstvu. Ukoliko bi kazna za jednog od najboljih vaterpolista bila maksimalna, on bi mogao da se vrati u bazen tek za posljednji meč na turniru.