Cijeli svijet gledao i tresao se: Aleks je medicinski fenomen, a njegov podvig je šokirao mnoge

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Aleks Honold uspio je da se popne na jednu od najviših zgrada na svijetu. Sve to ljudi su mogli da gledaju u prenosu uživo i zaista je nevjerovatno.

Aleks Honold se popeo na jednu od najviših zgrada Izvor: Printscreen/Netflix

Aleks Honold uradio je nešto nezamislivo - popeo se na jednu od najviših zgrada na svetu Taipei 101. Sportski spektakl kakav nije viđen do sada. Zašto? Zato što je uspio da se popne na zgradu visoku 508 metara bez konopaca i sigurnosne mreže.

Sve ovo prenosio je "Netfliks", a svi oni koji su bili hrabri da prate uspon uživo su ostali bez daha. Mnogi su se "zaledili" od straha više puta, strahujući za njegovu bezbjednost i za njegov život. Srećom, sve se lijepo završilo.

"Pretpostavljam da će mnogima biti neprijatno dok budu gledali, ali se nadam da će donijeti i malo radosti i sreće i da će im biti zabavno. Nadam se da će shvatiti lepotu toga", rekao je Honold prije nego što je odlučio da napravi nevjerovatan poduhvat.

Aleks Honold ima 40 godina, dolazi iz Sakramenta i ima njemačke i poljske korijene. Dijete je profesora sa fakulteta i već sa pet godina počeo je da se pijenje po stenama i uživao je u adrenalinu. Kasnije je napustio fakultet kako bi se vozio po Kaliforniji. Mnogi su smatrali da je previše ekstreman i opasan, pa je izgubio neke sponzore, da bi na ljekarskim pregledima ustanovili da njegov mozak jedva reaguje na slike koje obične ljude plaše i uznemiruju.

Kako je sam objasnio, sebe je načinio manje osjetljivim na sve to zahvaljujući godinama treninga i prakse.

Ne zna šta da radi u kući

Nema Aleks stalno boravište, živi u kombiju, vozi se po Americi, penje se po stijenama. Ima ženu i dvoje djece, kuću u Las Vegasu, ali ne zna šta da radi u kući.

"Ne mislim da je život u kombiju privlačan. Ne volim da živim tako. Volim da istražujem nova mjesta i da uživam na planinama. Volim tamo gdje je vrijeme lijepo, zbog toga praktično živim u automobilu. Kada bih mogao da se teleportujem ne bih to radio", našalio se Aleks.

