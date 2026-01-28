"Hoće li da nas snimaju i na WC šolji?": Iga Švjontek digla glas, ne može da vjeruje šta se dešava u Australiji

Iga Švjontek je ljuta zbog toga što kamere snimaju sve što igrači rade u Australiji i što niko nema privatnost. Uporedila je to sa Rolan Garosom i Vimbldonom.

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Iga Švjontek ispala je sa Australijan opena. Jelena Ribakina je "počistila" sa terena - 7:5, 6:1. Po završetku meča je poljska teniserka došla na konferenciju za medije gdje je dobila jedno pitanje koje je iznerviralo. Pitali su je za detalj kada je Koko Gof razbila reket i potom rekla da je htjela da se skloni od kamera kako bi izbacila frustraciju, ali da nigdje nema privatnost u Melburnu.

"Pitanje je da li smo mi teniseri ili životinje koje snimaju u zoološkom vrtu i koje prate čak i kada kada vrše nuždu, znate? Okej, možda malo pretjerujem, ali bi bilo lijepo da imamo neku privatnost. Da imamo svoj proces neki i da nas ne snimaju svuda", počela je Iga.

Povisila je to, ne dopada joj se što na Australijan openu igrači nemaju privatnost.

"Ne znam kako je u drugim sportovima, ne pratim druge sportove toliko, ali mislim da bi bilo lijepo da imate neki prostor u kom možete da radite nešto, a da vas ne gleda cijeli svijet. Na Vimbldonu imamo 'Aorangi', na Rolan Garosu 'Žan-Buen'. To su dijelovi na kojima pristup imaju samo ljudi sa akreditacijama, bez navijača i nema kamera i posmatranja. Znam da nije tako jednostavno, ali smatram da ne treba tako da bude. Mi smo teniseri, razumijem da moraju da nas gledaju na terenu, na konferencijama, to je naš posao. A ne da od nas prave smiješne snimke kad zaboravimo akreditaciju. Okej, to je bila smiješna situacija koja mi se desila, ali bespotrebno je da se o tome priča."

Igu je prije par dana zaustavilo obezbjeđenje i nisu joj dali da prođe jer nije imala akreditaciju. Sve to snimile su kamere i napravljen je smiješan klip od toga, a Poljakinju su pitali i da li je možda pričala sa čelnicima turnira oko tog problema snimanja i nedostatka privatnosti.

"Šta je poenta da pričamo?", jasna je Iga.

Šta je rekla o meču sa Jelenom?

Fun fact: Rybakina hasn't dropped a single set on her way to the semifinal and she sealed the deal with an ace here!@wwos•@espn•@tntsports•@wowowtennis•#AO26pic.twitter.com/rHB2l8dOKn — #AusOpen (@AustralianOpen)January 28, 2026

Bilo je i pitanja o meču i porazu od Jelene Ribakine koja će u polufinalu igrati sa Džesikom Pegulom.

"Nisam dobro servirala, taj udarac mi nije dao toliku prednost. U prvom setu je presudilo nekoliko poena. Onda je u drugom ona podigla nivo igre, bila mnogo preciznija, moj intenzitet je pao i to su neke stvari na kojima moram da radim. Jelena ima takav stil igre, nije me to toliko iznenadilo, ali moram da se fokusiram na sebe, da popravim neke detalje, posebno kod servisa", zaključila je Iga.