Đoković u životu nije bio ovakav autsajder: Sinera već kladionice proglasile za pobjednika

Autor Milutin Vujičić
Pogledajte kako se kreću kvote za meč Novaka Đokovića i Janika Sinera na Australijan openu.

Kladionice proglasile Sinera za pobjednika protiv Đokovića Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković boriće se u petak za svoje 11. finale na Australijan open i to protiv trenutno najboljeg igrača svijeta Janika Sinera. Obradovali su nas organizatori turnira koji su taj meč stavili u "večernji termin", odnosno onaj koji odgovara svim navijačima u Srbiji, tako da će njih dvojica izaći na teren sutra ne prije 9.30 ujutru.

Očekuje nas sjajan meč, međutim izgleda da ne misle svi tako, pošto su kladionice već sada otpisale Đokovića i proglasile su Sinera za novog finalistu Australijan opena.

Kakve su kvote pred meč Đoković - Siner?

Najniža kvota koja se daje na pobjedu Novaka Đokovića u američkim kladionicama je 9,36. Preciznije, to znači da biste na uloženih hiljadu dinara, zaradili 9.360 dinara. U mnogim drugima u pitanju je dvocifrena kvota, što znači da na uloženu svotu novca dobijate deset puta više.

Na pobjedu Janika Sinera kvote se kreću od 1,08 do 1,20, odnosno apsolutni je favorit u ovom meču i pretpostavlja se da će Italijan lako da izbaci Đokovića u tri seta.

Zašto je Novak autsajder?

Ne pamtimo kad je Novak Đoković bio ovakav autsajder, ali da li ima logike u tome? Istina, Đoković je prošao u polufinale nakon što je gubio 2:0 od Muzetija, koji mu je predao, ali se zaboravlja i da je u uvodna tri kola prošao bez izgubljenog seta, kao i da je odmorniji od svog protivnika jer nije ni igrao meč osmine finala sa Menšikom.

Takođe, zaboravlja se i da je Đoković do sada deset puta osvajao Australijan open i da je sve do 2023. godine bio neporažen u polufinalima ovog turnira. Prvo ga je 2024. izbacio Siner u ovoj istoj fazi turnira, a zatim je Đoković lane predao Zverevu.

Šta kaže statistika?

Ovo će biti inače 11. međusobni duel Novaka Đokovića i Janika Sinera, a za sada Italijan vodi 6:4. Interesantno je da je Siner dobio pet posljednjih mečeva, dok su uglavnom igrali u završnicama mečeva. Evo i spiska svih dosadašnjih mečeva njih dvojice:

  • Siner - Đoković 3:0 (Vimbldon, 2015. godina)
  • Siner - Đoković 3:0 (Rolan Garos, 2025. godina)
  • Siner - Đoković 2:0 (Šangaj, 2024. godina)
  • Siner - Đoković 3:1 (Australijan open, 2024. godina)
  • Siner - Đoković 2:1 (Dejvis kup, 2023. godina)
  • Siner - Đoković 0:2 (ATP Finale, 2023. godina
  • Siner - Đoković 2:1 (ATP Finale, 2023. godina)
  • Siner - Đoković 0:3 (Vimbldon, 2023. godina)
  • Siner - Đoković 2:3 (Vimbldon, 2022. godina
  • Siner - Đoković 0:2 (Monte Karlo, 2021. godina)



Novak Đoković Janik Siner Tenis

