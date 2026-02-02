Drakonska kazna u srpskom rukometu: Matić pisao na Fejsbuku, pa optužen za "klevetu"

Trener Vojvodine Vladan Matić udaren po džepu poslije komentara koje je imao tokom decembra.

Trener RK Vojvodina Vladan Matić dobio je drakonsku kaznu i moraće da plati ukupno 180 hiljada dinara, odlučilo je tokom vikenda rukovodstvo ARKUS lige

Matić je kažnjen zbog nekoliko javnih istupa u dnevnim listovima i na društvenim mrežama, a za koje iz srpske rukometne lige tvrde da su štetno uticali na ugled lige, takmičenja, ali i rukometa uopšte. Ukupno, trener Novosađana je imao tri prekršaja zbog kojih je uslijedila reakcija lige, tako da je direktor Vladimir Knežić donio rješenje o pokretanju postupka krajem prošle godine, zatim i o novčanoj kazni.

Zbog kleveta na Fejsbuku Matić će morati da izdvoji 60.000 dinara, za uvredu ARKUS lige 70.000, a za izjave u štampanim medijima 90.000.

Šta je rekao Vladan Matić?

Početkom decembra Vladan Matić pričao je o tome kako nam rukomet umire, međutim nije to presudilo. Disciplinski postupak obuhvatio je tri sporne situacije koje su se dogodile u decembru 2025. godine:

Komentari na Fejsbuku : Matić je na privatnom profilu ironično komentarisao suđenje, nazivajući ligu "smehotresnom lakrdijom" i prozivajući sudije Nenadića i Stefanovića, uz insinuacije o uticaju Slobodana Višekrune.

: Matić je na privatnom profilu ironično komentarisao suđenje, nazivajući ligu "smehotresnom lakrdijom" i prozivajući sudije Nenadića i Stefanovića, uz insinuacije o uticaju Slobodana Višekrune. Uvredе na račun ARKUS lige: Isti komentari okarakterisani su i kao direktna uvreda ugleda same lige.

Intervju za "Dnevnik": U spornom intervjuu, Matić je izjavio da se susreće sa "borbom protiv vetrenjača", optužio Višekrunu da "namešta sudije" i nazvao arbitre "egzekutorima" koji mu "otimaju hleb iz ruku".

U obrazloženju se navodi da su Matićeve izjave nanijele veliku štetu ugledu takmičenja i rukometnog sporta. Iako je kao olakšavajuća okolnost uzeta činjenica da je riječ o trofejnom stručnjaku i bivšem reprezentativcu koji ranije nije kažnjavan, težina riječi i javni prostor u kojem su izrečene prevagnuli su ka strogoj finansijskoj sankciji, obrazloženo je u kazni ARKUS lige, dok će Matić imati pravo žalbe u roku od osam dana od trenutka izricanja kazne, s tim da je u obavezi da plati 50 hiljada dinara.

