logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drakonska kazna u srpskom rukometu: Matić pisao na Fejsbuku, pa optužen za "klevetu"

Drakonska kazna u srpskom rukometu: Matić pisao na Fejsbuku, pa optužen za "klevetu"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Trener Vojvodine Vladan Matić udaren po džepu poslije komentara koje je imao tokom decembra.

Drakonska kazna za Vladana Matića u srpskom rukometu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Trener RK Vojvodina Vladan Matić dobio je drakonsku kaznu i moraće da plati ukupno 180 hiljada dinara, odlučilo je tokom vikenda rukovodstvo ARKUS lige

Matić je kažnjen zbog nekoliko javnih istupa u dnevnim listovima i na društvenim mrežama, a za koje iz srpske rukometne lige tvrde da su štetno uticali na ugled lige, takmičenja, ali i rukometa uopšte. Ukupno, trener Novosađana je imao tri prekršaja zbog kojih je uslijedila reakcija lige, tako da je direktor Vladimir Knežić donio rješenje o pokretanju postupka krajem prošle godine, zatim i o novčanoj kazni.

Zbog kleveta na Fejsbuku Matić će morati da izdvoji 60.000 dinara, za uvredu ARKUS lige 70.000, a za izjave u štampanim medijima 90.000.

Šta je rekao Vladan Matić?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Početkom decembra Vladan Matić pričao je o tome kako nam rukomet umire, međutim nije to presudilo. Disciplinski postupak obuhvatio je tri sporne situacije koje su se dogodile u decembru 2025. godine:

  • Komentari na Fejsbuku: Matić je na privatnom profilu ironično komentarisao suđenje, nazivajući ligu "smehotresnom lakrdijom" i prozivajući sudije Nenadića i Stefanovića, uz insinuacije o uticaju Slobodana Višekrune.
  • Uvredе na račun ARKUS lige: Isti komentari okarakterisani su i kao direktna uvreda ugleda same lige.
  • Intervju za "Dnevnik": U spornom intervjuu, Matić je izjavio da se susreće sa "borbom protiv vetrenjača", optužio Višekrunu da "namešta sudije" i nazvao arbitre "egzekutorima" koji mu "otimaju hleb iz ruku".

U obrazloženju se navodi da su Matićeve izjave nanijele veliku štetu ugledu takmičenja i rukometnog sporta. Iako je kao olakšavajuća okolnost uzeta činjenica da je riječ o trofejnom stručnjaku i bivšem reprezentativcu koji ranije nije kažnjavan, težina riječi i javni prostor u kojem su izrečene prevagnuli su ka strogoj finansijskoj sankciji, obrazloženo je u kazni ARKUS lige, dok će Matić imati pravo žalbe u roku od osam dana od trenutka izricanja kazne, s tim da je u obavezi da plati 50 hiljada dinara.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC