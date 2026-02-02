logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajinka opet napravila haos, sad je napala Mađaricu

Ukrajinka opet napravila haos, sad je napala Mađaricu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Ukrajinska teniserka Oleksandra Olinjkova rekla je da neće pružiti ruku Ani Bondar zbog toga što je igrala na jednom turniru u Rusiji prije skoro četiri godine.

Oleksandra Olinjkova kritikuje Anu Bondar jer je igrala turnir u Rusiji Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia/Mariano Garcia / Alamy

Ukrajinska teniserka Oleksandra Olinjkova ponovo je u centru skandala. Prvo je napravila haos na Australijan openu tako što je javno prozivala ruske tenisere i teniserke, ali i Arinu Sabalenku. Sada je pred početak turnira u rumunskom Klužu saopštila da neće pružiti ruku mađarskoj teniserki Ani Bondar i da se neće sa njom rukovati prije meča.

Njihov meč zakazan je za 3. februar na turniru iz serije 250 i odlučila je unapred da kaže šta će se dogoditi, nešto slično kao što je uradila Elina Svitolina na meču sa Sabalenkom, ali je mnoge zbunilo kakve veze ima mađarska igračica sa svim tim.

"Ana Bondar je u decembru 2022 godine učestvovala na turniru koji je održan u Rusiji i finansiran od strane 'Gasproma'. Iste te finansije koje se koriste da se ubijaju ukrajinska djeca i žene, uništavaju se porodice, gradovi, sela", rekla je Oleksandra za ukrajinski sajt "BTU".

Pojasnila je zatim detaljno šta ima protiv Ane i zašto se neće pridržavati protokola.

"Išla je u Rusiju u decembru 2022. godine, ovde se radi o dostojanstvu i osnovnim ljudskim vrijednostima koje ne mogu da ignorišem i koje ne smiju da se zaborave. Zato ne mogu da se slikam sa njom i da joj pružim ruku, sa osobom koja je dobila novac direktno od onih koji su povezani sa ratom u mojoj zemlji."

"Mogu da se pozdravim sa njom u budućnosti"

Naglasila je Oleksandra da će doći do "pomirenja" sa mađarskom teniserkom samo ako dobije javno izvinjenje.

"Ostavljam mogućnost da je Ana napravila grešku kada je to uradila, veoma ozbiljnu grešku. I biću spremna na rukovanje u budućnosti ako javno prizna svoju grešku i izvini se ljudima u Ukrajini i javno osudi rusku agresiju i Vladimira Putina. Poštujem WTA i cijelu organizaciju, razumijem da imam odgovornost i prema njima, ali je važno da u tenisu postoji i osuda prema nehumanim stvarima koje povređuju osnovne vrijednosti. Moraju da postoje određene granice i odgovor na to kada se te granice ne poštuju", zaključila je Oleksandra.

Tagovi

Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC