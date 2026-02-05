U Jugoslaviji su je voljeli kao Novaka Đokovića: Mateja Svet je bila idol milionima, a sad radi na psihijatriji

Sjećate li se Mateje Svet? Najslavnija jugoslovenska skijašica svih vremena penzionisala se sa 22 godine jer je shvatila da ima važnijih stvari u životu i sada radi u jednoj psihijatrijskoj bolnici, daleko od reflektora.

Pred nama su Zimske olimpijske igre koje se održavaju od 6. do 22. februara održavaju u Milanu i Kortini d'Ampeco, pa je to sjajna prilika da se podsjetimo najveće koju je Jugoslavija imala - Mateje Svet. Ona je najuspješnija jugoslovenska takmičarka u alpskom skijanju koja je blistala osamdesetih godina prošlog vijeka, tako da je u bivšoj državi imala popularnost kakvu danas ima recimo Novak Đoković.

Baš poput Noleta, zbog kog je tenis počeo više da se prati na ovim prostorima, tako je i Mateja Svet - zajedno sa organizacijom Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine - u domove miliona Jugoslovena uvela i skijanje kao "obaveznu temu" za ručkovima. I ovih dana oni stariji sjetiće se nje i njene priče, a možda ne znaju da danas živi daleko od sporta...

Ko je Mateja Svet?

Mateja Svet rođena je 16. avgusta 1968. godine u Ljubljani i od malih nogu je počela da se interesuje za skijanje. Postala je juniorska svjetska prvakinja u veleslalomu u godini kada je debitovala i na ZOI u Sarajevu (1984. godine). Odmah se vidjelo da je talentovanija od ostalih takmičarki njene generacije, tako da je polako počela da "krči" put i u seniorskoj konkurenciji.

Donijela je Jugoslaviji prvu pobjedu kod dama na Svjetskom kupu 1985/86 u Čehoslovačkoj, da bi potom pobijedila i u veleslalomu u kanadskom Bromontu. Već naredne godine na Svjetskom prvenstvu u Kran-Montani osvojila je tri medalje i to redom: srebro u veleslalomu, odnosno bronze u slalomu i superveleslalomu. Tada je proglašena za sportistu godine u Jugoslaviji, što je najveće priznanje koje je moglo da se dobije u bivšoj državi.

Takođe, Mateja Svet donijela je srebrnu medalju Jugoslaviji i na Olimpijskim igrama u Kalgariju 1988. godine u slalomu, dok joj je u veleslalomu zamalo izmakla bronza. Bila je i svjetska prvakinja 1989. u Vejlu u slalomu, pobjeđivala je gdje je stigla...

Završila karijeru sa 22 godine

Potpuno iznenada, Mateja Svet odlučila je da prekine karijeru sa samo 22 godine poslije sedam pobjeda na Svjetskom kupu. Bio je to šok za sve ljubitelje zimskih sportova koji se poklopio sa padom Jugoslavije, dok je istovremeno i Mateja Svet bila u svađi sa čelnicima Skijaškog saveza Jugoslavije.

Pričalo se o politici, vršen je veliki pritisak na djevojku koja je tada imala jedva dvadesetak godina, spominjalo se da je Tone Vigrinec naljutio, međutim iako je bilo nesporazuma - problem je bio u njoj.

"Želim biti samo mamina i tatina", rekla je tada Mateja i to je odjeknulo u cijeloj Jugoslaviji.

"Shvatila sam da sam bez škole niko"

"Ima više razloga zbog kojih sam prestala da skijam, ali jedan od glavnih je da sam shvatila da se kao skijašica više ne mogu da se razvijam, da napredujem onako kako želim i da je bolje da prestanem nego da postižem neke prosječne rezultate...", kazala je Mateja Svet u razgovoru za "Danas" iz 2009. godine.

"Imala sam, dakle, 21 godinu. Ispred mene se nalazio neki formular, posve jednostavni formular kakav svako zna da popuni. Ja sam ga gledala i shvatila nešto strašno: nisam pojma imala kako se ispunjava. Kažem vam, to je bio neki posve obični formular, školarci takve bez problema ispunjavaju. I onda sam shvatila da osim skijanja nemam pojma ni o čemu u životu. I shvatila da to ne želim, ne želim biti skijašica koja ne zna da se potpiše", ispričala je na istu temu Mateja u intervjuu za "Jutarnji list", objasnivši da je bez škola niko i ništa.

"Nije mi žao što nisam skijala za Sloveniju"

Najveća skijašica u istoriji Slovenije tako nikada nije nastupala pod zastavom ove države, samo pod jugoslovenskom, mada je bilo pritisaka: "Nikad mi nije bilo žao što nisam nastupala za Sloveniju, iako su neki pokušali da me ubijede. Kada sam prestala da skijam počelo je jedno razdoblje u mom životu koje je svakako bilo najteže, ostala su mi bila samo dva prijatelja, kao da su odjednom svi otišli od mene, moralno me diskreditovali i zbog toga mi nije žao", rekla je Mateja Svet.

Kada je završila karijeru, završila je i srednju školu i radila je kao promoter za francuski "Rosignol" u Japanu, međutim znala je da je to sve privremeno i razmišljala je o budućnosti i znala je samo jedno - želi da radi sa ljudima u zdravstvu.

Gdje je danas Mateja Svet?

Umjesto da slušamo njene stručne komentare pred Zimske olimpijske igre u Italiji, Mateja Svet će možda o tome pričati sa svojim pacijentima. Kako su pisali mediji, Mateja Svet radi u jednoj psihijatrijskoj bolnici u Ljubljani kao psihoterapeut, nakon što je po završetku profesionalne sportske karijere posvetila studijama.

"Razmišljala sam šta bih mogla da radim i shvatila da bih željela da radim s ljudima. Znala sam da će novi početak biti vrlo težak jer nije trebalo napraviti zavoj u skijanju već uraditi nešto sasvim novo, trebalo je otići u trgovinu i ponuditi robu, nešto što nikad nisam radila...", pričala je Mateja kojoj je ideja sinula u bolnici: "Ležala sam u krevetu i osjećala se kao prazna vreća, nisam bila zadovoljna životom i rekla sam sebi da je vrijeme da promenim način života i da se izborim i sa nekim trenucima koji možda neće biti lijepi".

Sport je ostao dio nje, ali samo kao rekreacija, dok se potpuno povukla iz javnog života i ovih dana će možda upaliti TV i sjetiti se kako je nekada bilo u Sarajevu i Kalgariju. Kao u nekom prethodnom životu.

