logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Elvedina Muzaferija ponovo u Top 30 FIS Svjetskog kupa

Elvedina Muzaferija ponovo u Top 30 FIS Svjetskog kupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Najbolja bh. skijašica u ponedjeljak i utorak nastupa u Evropa kupu.

Elvedina Muzaferija Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolja bh. alpska skijašica Elvedina Muzaferija u današnjoj Super-G trci u Kran-Montani, na izuzetno teškoj stazi, plasirala se na 22. mjesto i ostvarila najbolji rezultat u aktuelnoj sezoni FIS Svjetskog kupa. Nakon 24. mjesta u St. Moricu, kada je osvojila sedam bodova, današnji rezultat donio joj novih devet te ju je vratio u top 30 skijašica u disciplini.

Muzaferija je današnju vožnju startovala s brojem 27 i u cilju je imala osamnaesto vrijeme, 1:18.78, odnosno sekundu i 44 stotinke zaostatka za prvoplasiranom Malori Blan. Na drugom mjestu trku je završila Sofija Gođa, treća je bila Brizi Džonson, a u okviru jedne sekunde zaostatka za Blan, na trinaestom mjestu završila je slovenačka skijašica Ilka Štuhec.

Muzaferija je ocijenila ovu trku kao veoma važnu pred Zimske olimpijske igre koje počinju u petak, 6. februara.

„Zaostaci su bili jako mali i trka je bila, da tako kažem, gusta. Jako sam zadovoljna skijanjem u gornjem dijelu staze, dobra brzina, dobar tehnički dio. Međutim, ulaskom u ravninu skok nisam odradila s dobrom linijom i izgubila sam brzinu pred drugu ravninu.Tu sam se, takoreći, tukla s jednim dijelom staze do cilja. Sve u svemu, zadovoljna sam. Ovo je dobar rezultat pred Olimpijske igre", kaže Muzaferija.

Pogledajte

01:25
Elvedina Muzaferija
Izvor: Elvedina Muzaferija PR tim
Izvor: Elvedina Muzaferija PR tim

Nakon današnje trke, bh. tim donio je odluku o nastupu Elvedine Muzaferije u Super-G trkama FIS Evropa kupa, koje će biti održane 2. i 3. februara u Sarntalu (Italija).

"Sada putujem u Sarntal, gdje ću u ponedjeljak i u utorak voziti trke FIS Evropa kupa u disciplini Super-G, a odmah nakon toga idemo u Kortinu", dodaje Muzaferija i poziva sve da podrže sve bh. tim na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina 2026.

Možda će vas zanimati

Tagovi

skijanje Elvedina Muzaferija Svjetski kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC