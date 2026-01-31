Elvedina Muzaferija ponovo u Top 30 FIS Svjetskog kupa

Najbolja bh. skijašica u ponedjeljak i utorak nastupa u Evropa kupu.

Najbolja bh. alpska skijašica Elvedina Muzaferija u današnjoj Super-G trci u Kran-Montani, na izuzetno teškoj stazi, plasirala se na 22. mjesto i ostvarila najbolji rezultat u aktuelnoj sezoni FIS Svjetskog kupa. Nakon 24. mjesta u St. Moricu, kada je osvojila sedam bodova, današnji rezultat donio joj novih devet te ju je vratio u top 30 skijašica u disciplini.

Muzaferija je današnju vožnju startovala s brojem 27 i u cilju je imala osamnaesto vrijeme, 1:18.78, odnosno sekundu i 44 stotinke zaostatka za prvoplasiranom Malori Blan. Na drugom mjestu trku je završila Sofija Gođa, treća je bila Brizi Džonson, a u okviru jedne sekunde zaostatka za Blan, na trinaestom mjestu završila je slovenačka skijašica Ilka Štuhec.

Muzaferija je ocijenila ovu trku kao veoma važnu pred Zimske olimpijske igre koje počinju u petak, 6. februara.

„Zaostaci su bili jako mali i trka je bila, da tako kažem, gusta. Jako sam zadovoljna skijanjem u gornjem dijelu staze, dobra brzina, dobar tehnički dio. Međutim, ulaskom u ravninu skok nisam odradila s dobrom linijom i izgubila sam brzinu pred drugu ravninu.Tu sam se, takoreći, tukla s jednim dijelom staze do cilja. Sve u svemu, zadovoljna sam. Ovo je dobar rezultat pred Olimpijske igre", kaže Muzaferija.

Nakon današnje trke, bh. tim donio je odluku o nastupu Elvedine Muzaferije u Super-G trkama FIS Evropa kupa, koje će biti održane 2. i 3. februara u Sarntalu (Italija).

"Sada putujem u Sarntal, gdje ću u ponedjeljak i u utorak voziti trke FIS Evropa kupa u disciplini Super-G, a odmah nakon toga idemo u Kortinu", dodaje Muzaferija i poziva sve da podrže sve bh. tim na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina 2026.