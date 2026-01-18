logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muzaferija bez plasmana u 30 najboljih: "Okrećem se Krans-Montani i Olimpijadi"

Muzaferija bez plasmana u 30 najboljih: "Okrećem se Krans-Montani i Olimpijadi"

Autor Haris Krhalić
0

Elvedina Muzaferija 38. u Tarviziju.

Elvedina Muzaferija Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Italijanski Tarvizio bio je četvrta stanica Audi FIS Svjetskog kupa u brzim disciplinama za žene, gdje je ovog vikenda održan spust i Super-G. Do prve pobjede u karijeri elitnog takmičenja u disciplini spust stigla je tridesetogodišnja Nikol Delago, dok je u današnjoj Super-G trci bila najbrža Ema Ajher, koja je sjajnom vožnjom bila nedostižna i za Lindzi Von.

Iskusna Amerikanka završila je na drugom mjestu s vremenom 1:14.31, što je 27 stotinki sporije od Ajher. Na trećem mjestu završila je Ester Ledecka, a najbolje plasirana domaća skijašica bila je Sofia Gođa koja je zauzela šestu poziciju.

Najuspješnija bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija, na veoma zahtjevnoj stazi u Tarviziju, nije uspjela doći do plasmana među 30 najboljih i upisati bodove Svjetskog kupa. Spust utrku u subotu završila je na 45. mjestu, a današnji Super-G na 38. poziciji.

„Staza je bila zahtjevna, tražila je maksimalnu preciznost i bilo je teško razviti brzinu u svim sektorima. Rezultat nije kakav sam željela, ali je važna lekcija pred nastup u Krans-Montani, na stazi koju dobro poznajem i pred Olimpijske igre, naravno, koje su nam sve bliže“, kaže Muzaferija.

Peta stanica spusta i Super-G takmičenja FIS Svjetskog kupa za žene je Krans-Montana gdje će, uz dva zvanična treninga, najbrže skijašice svijeta, među kojima je i Elvedina Muzaferija, boraviti i takmičiti se od 28. do 31. januara. Biće to posljednje takmičenje pred početak Zimskih olimpijskih igara Milano - Kortina 2026, koje će biti održane od 6. do 22. februara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

skijanje Elvedina Muzaferija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC