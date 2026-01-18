Muzaferija bez plasmana u 30 najboljih: "Okrećem se Krans-Montani i Olimpijadi"

Elvedina Muzaferija 38. u Tarviziju.

Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Italijanski Tarvizio bio je četvrta stanica Audi FIS Svjetskog kupa u brzim disciplinama za žene, gdje je ovog vikenda održan spust i Super-G. Do prve pobjede u karijeri elitnog takmičenja u disciplini spust stigla je tridesetogodišnja Nikol Delago, dok je u današnjoj Super-G trci bila najbrža Ema Ajher, koja je sjajnom vožnjom bila nedostižna i za Lindzi Von.

Iskusna Amerikanka završila je na drugom mjestu s vremenom 1:14.31, što je 27 stotinki sporije od Ajher. Na trećem mjestu završila je Ester Ledecka, a najbolje plasirana domaća skijašica bila je Sofia Gođa koja je zauzela šestu poziciju.

Najuspješnija bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija, na veoma zahtjevnoj stazi u Tarviziju, nije uspjela doći do plasmana među 30 najboljih i upisati bodove Svjetskog kupa. Spust utrku u subotu završila je na 45. mjestu, a današnji Super-G na 38. poziciji.

„Staza je bila zahtjevna, tražila je maksimalnu preciznost i bilo je teško razviti brzinu u svim sektorima. Rezultat nije kakav sam željela, ali je važna lekcija pred nastup u Krans-Montani, na stazi koju dobro poznajem i pred Olimpijske igre, naravno, koje su nam sve bliže“, kaže Muzaferija.

Peta stanica spusta i Super-G takmičenja FIS Svjetskog kupa za žene je Krans-Montana gdje će, uz dva zvanična treninga, najbrže skijašice svijeta, među kojima je i Elvedina Muzaferija, boraviti i takmičiti se od 28. do 31. januara. Biće to posljednje takmičenje pred početak Zimskih olimpijskih igara Milano - Kortina 2026, koje će biti održane od 6. do 22. februara.