Snijeg i vjetar napravili probleme: Otkazana Super-G trka

Autor Haris Krhalić
0

Elvedina Muzaferija danas neće na stazu.

Elvedina Muzaferija Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Velike količine snijega i jaki udari vjetra razlozi su zbog kojih su organizatori u austrijskom skijalištu Cauhenzeu otkazali današnju Super-G utrku Svjetskog kupa za žene. Takmičenje na kojem je sa startnim brojem 23 trebala nastupiti i najuspješnija bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija bilo je zakazano u 12 sati, a odluka o nadoknadi ove trke još nije ozvaničena.

Podsjetimo, u Cauhenzeu u četvrtak je održan zvanični trening, dok je drugi, koji je bio na rasporedu u petak otkazan zbog padavina. Jučerašnji spust obilježila je skraćena staza i dosta različiti uslovi na stazi za takmičarke s višim startnim brojem. Upravo je snijeg u donjim dionicama usporio Elvedinu Muzaferiju, koja je nakon sjajnog starta i veoma dobre vožnje završila na 32. mjestu.

Bh. tim danas putuje u Pas Turn (Austrija) gdje se od 12. do 15. januara održavaju utrke FIS Evropa kupa.

„Ne možemo utjecati na višu silu, zato brzo mijenjamo plan. Ponedjeljak i utorak vozim zvanične treninge Evropa kupa, a u srijedu spust utrku. Moguće je da ću u četvrtak nastupiti u Evropa kupu, ali to ćemo još vidjeti, prioritet je FIS Svjetski kup koji se nastavlja u subotu u Italiji“, kaže Muzaferija.

Elvedina Muzaferija, najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica, jedina je bh. skijašica koja je ostvarila pobjede u Evropa kupu – u disciplini spust 2024. godine i u disciplini Super-G 2025. godine.

