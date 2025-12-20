Muzaferija u spustu bez bodova, sutra nova šansa u Val d’Izeru

Elvedina Muzaferija u nedjelju nastupa u svojoj jačoj disciplini, u današnjem spustu u Val d'Izeru ostala je bez bodova.

Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Austrijska skijašica Kornelija Hiter slavila je danas u spust trci FIS Svjetskog kupa, održanoj u francuskom ski centru Val d'Izere. S vremenom 1:41.54 Hiter je bila brža od Kire Vajdl-Vinkelman za 26 stotinki, dok je Lindzi Von bila sporija 35 stotinki.

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija u današnjoj trci startovala je s brojem 39, te sa zaostatkom od 2.92 sekunde za pobjednicom, takmičenje završila na 40. mjestu. Trku je otvorila dobrom vožnjom, ali su poteškoće u srednjem dijelu staze uticale na nastavak vožnje i konačan rezultat.

Vikend brzih disciplina u Val d’Izèru nastavlja se sutra, kada će najbrže skijašice svijeta voziti Super-G. Riječ je o disciplini u kojoj je Muzaferija u dobroj formi i koju je prošlog vikenda u St. Moricu otvorila plasmanom među 30 najboljih i osvajanjem bodova.

Druga Super-G trka sezone na programu je u nedjelju, 21. decembra, s početkom u 11 sati. Jedina bh. skijašica nosiće startni broj iz treće jakosne grupe, a njen nastup gledaćemo u okviru 30 najboljih u ovoj disciplini.

Sa osvojenih sedam bodova, Muzaferija nakon prve trke zauzima 24. mjesto u poretku discipline.