Sjajan nastup Elvedine Muzaferije, šesto mjesto u spustu FIS Evropa kupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Najbolja bh. skijašica osvojila vrijednih 40 EC bodova.

Elvedina Muzaferija Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Elvedina Muzaferija, najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica, u svom prvom nastupu na takmičenju FIS Evropa kupa u sezoni 2025/26 u disciplini spust, ostvarila je plasman na visoko šesto mjesto i osvojila vrijednih 40 EC bodova. Sa startnim brojem 35 u cilju je imala peto vrijeme 1:34.97, a do kraja trke na kojoj je nastupilo 60 takmičarki iz šesnaest zemalja, za devetnaest stotinki bila je brža jedino Norvežanka Eva Unhejm Johansen koja je osvojila peto mjesto.

Današnja trka održana je nakon jednog zvaničnog treninga u Pas Turnu u Austriji, a pobjedu je upisala Italijanka Sara Alemand s vremenom 1:34.06. Za devet stotinki bila je ispred domaćih takmičarki Ane Šilher i 61 stotinku Leoni Ceg. Na istom skijalištu i sutra će biti održan spust za žene, ali bh. tim već danas putuje u Tarvizio (Italija) gdje će, sutra i prekosutra, biti održani zvanični treninzi Audi FIS Svjetskog kupa uoči takmičenja u disciplinama spust i Super-G.

Najbrže skijašice svijeta, među kojima svoje mjesto kontinuirano od 2017. godine ima i Muzaferija, nove trke imaće za vikend 17. i 18. januara.

Podsjećamo, Elvedina Muzaferija jedina je bh. skijašica koja je ostvarila pobjede u Evropa kupu – u disciplini spust 2024. godine i u disciplini Super-G 2025. godine.

Tagovi

Elvedina Muzaferija skijanje FIS Evropa kup

