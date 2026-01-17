logo
Elvedina Muzaferija na 45. mjestu u Italiji

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Najbolja bh. skijašica nije uspjela da stigne do bodova.

Elvedina Muzaferija Izvor: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Peti spust Svjetskog kupa u alpskom skijanju za žene održana je ove subote u Tarviziju.

Prvu pobjedu u FIS Svjetskom kupu ostvarila je Nikol Delago (Italija), s vremenom 1:46.28. Dvadeset stotinki bila je sporija Kira Vajdl-Vinkelman (Njemačka) i samo šest stotinki brža od legendarne Lindzi Von (SAD), koja je stigla do šestog podijuma sezone.

Elvedina Muzaferija, najbolja bosansko-hercegovačka skijašica, na stazi u Italiji danas nije uspjela da pronađe idealnu liniju, pa je trku završila na 45. mjestu. Najveću brzinu od 130 kilometara na čas Muzaferija je postigla u drugom sektoru, međutim to nije bilo dovoljno na stazi sa dosta ravnih dionica koje su uticale na konačni rezultat.

Najbrže skijašice svijeta u nedjelju u 11.15 sati boriće se za bodove u superveleslalomu.

(mondo.ba)

Tagovi

Elvedina Muzaferija skijanje

