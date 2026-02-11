Jeziva scena na ZOI: Kineskinja teško pala, iznesena sa staze i hitno zbrinuta

Kineksinja Liu Điaju doživjela je težak pad na Zimskim olimpijskim igrama

Kineska snouborderka Liu Điaju (33) iznesena je sa staze na sankama za spasavanje, nakon što je doživjela težak pad u trci na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji. Takmičenje je pauzirano nekoliko minuta, dok su medicinske službe reagovale na stazi zbog iskusne Kineskinje.

Nezgoda se dogodila u tokom druge vožnje u kvalifikacijama. Izgubila je kontrolu prilikom okreta i teško pala na stazu, tom prilikom je udarila glavom o pod. Prethodno je udarila rukom i ramenom, onda se i okrenula i udarila glavu. Na snimku koji kruži mrežama može se vidjeti da je gotovo nepomično ležala na snijegu, dok se obezbjeđenje i medicinsko osoblje potrčali da joj pomognu.

Pogledajte kako je izgledao pad:

Chinese snowboarder Liu Jiayu takes a worrisome fall on this afternoon’s Women’s Half Pipe during Milano-Cortina 2026.



Hoping for a healthy recovery!pic.twitter.com/N4ulRvjPlV — @nicmartinezva.bsky.social (@nicmartinezva)February 11, 2026

Vrlo brzo su se pojavile prve vijesti o stanju Kineskinje, u pitanju su povrede glave, a ne kičme. Međutim, nema mnogo informacija o stanju u kojem se nalazi.

Prva u kvalifikacijama bila je legendarna snouborderka Kloi Kim, koja je izborila plasman u finale koje je na programu u četvrtak uveče.