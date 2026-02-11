logo
Jeziva scena na ZOI: Kineskinja teško pala, iznesena sa staze i hitno zbrinuta

Autor Tijana Jevtić
Kineksinja Liu Điaju doživjela je težak pad na Zimskim olimpijskim igrama

Kineska snouborderka doživjela težak pad na ZOI Izvor: Jeff PACHOUD / AFP / Profimedia

Kineska snouborderka Liu Điaju (33) iznesena je sa staze na sankama za spasavanje, nakon što je doživjela težak pad u trci na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji. Takmičenje je pauzirano nekoliko minuta, dok su medicinske službe reagovale na stazi zbog iskusne Kineskinje.

Nezgoda se dogodila u tokom druge vožnje u kvalifikacijama. Izgubila je kontrolu prilikom okreta i teško pala na stazu, tom prilikom je udarila glavom o pod. Prethodno je udarila rukom i ramenom, onda se i okrenula i udarila glavu. Na snimku koji kruži mrežama može se vidjeti da je gotovo nepomično ležala na snijegu, dok se obezbjeđenje i medicinsko osoblje potrčali da joj pomognu.

Pogledajte kako je izgledao pad: 

Vrlo brzo su se pojavile prve vijesti o stanju Kineskinje, u pitanju su povrede glave, a ne kičme. Međutim, nema mnogo informacija o stanju u kojem se nalazi.

Prva u kvalifikacijama bila je legendarna snouborderka Kloi Kim, koja je izborila plasman u finale koje je na programu u četvrtak uveče.

