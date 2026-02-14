logo
Haos na karlingu! Kanađanin napravio prekršaj, Šveđani ga optužili da vara!

Haos na karlingu! Kanađanin napravio prekršaj, Šveđani ga optužili da vara!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Žestoka svađa na duelu Kanade i Švedske na Olimpijskim igrama.

ŽEstoka svađa i psovke na meču Kanade i Švedske u karlingu

Karling mnogi smatraju dosadnim sportom, ali ovaj sport zna da donese i prava uzbuđenja, kako u onom takmičarskom smislu, tako i mimo terena.

Primjer za to je okršaj Kanade i Švedske na olimpijskom turniru u Milanu, gdje je u jednom trenutku nastao pravi haos i žestoka svađa, a čule su se i sočne psovke.

Kanada je dobila ovaj meč i ostala neporažena, ali je do trijumfa došla možda i ne tako zasluženo s obzirom da se jedan njen član oglušio o pravila.

Mark Kenedi je prilikom početnog bacanja dirnuo prstom kamen, što su zapazili reprezentativci Švedske i optužili ga za varanje, a to je izazvalo žestoku svađu na terenu.

"Nikada to nisam uradio. Možeš da odj...", reagovao je Kenedi na optužbe kanadskog tima.

"Pokazaću ti video poslije meča", odgovorio mu je Oskar Erikson.

„Daj Oskare, odj...“, ponovio je Kanađanin.

Poslije pobjede Kenedi i njegovi saigrači su ponovo odbacili navode o namještanju.

"Ne volim kada me optužuju da varam i rekao sam mu šta mislim o tome. Ovo je dobro za sport, ljudi. Zakuva se tamo, to je borba, igrali smo jedni protiv drugih milion puta“, rekao je Kenedi.

Uprkos njegovim tvrdnjama video snimak pokazuje da je Kenedi zaista dodirnuo, odnosno dodatno pogurao kamen prstom što nije dozvoljeno.

Naime, prema pravilima karlinga igrač prilikom bacanja ne smije da dodiruje kamen rukom ili bilo kojim drugim dijelom opreme.

Dozvoljeno je isključivo držanje za ručku, i to prije linije prestupa (hog line). Svo kamenje koje pređe liniju prestupa se uklanjanja iz igre.

Nakon ove situacije prigovore sudiji uložili su i Kanađani i Šveđani, ali na iznenađenje mnogih nikakav prekršaj nije dosuđen.

