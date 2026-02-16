Iz dana u dan, minuta u minut mijenja reprezentaciju na Olimpijskim igrama! I to je moguće!

Svi su ostali u čudu kada su vidjeli kako jedan član tima u umjetničkom klizanju presvlači jakne i mijenja nacionalne boje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Evo i zašto!

Još tri dana traju tkamičenja u umjetničkom klizanju na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, a dosad smo vidjeli dosta spektakularnih nastupa.

Ono što je upalo u oči ljubiteljima skijanja je i jedan član reprezentativnog tima koji je u više navrata mijenjao nacionalne i bukvalno se presvlačio iz jakne jedne reprezentacije u jaknu drugih nacionalnih timova.

Iako u prvi mah djeluje potpuno čudno da neko može d abude u timu jednog klizača, odnosno reprezentacije, a onda ne drugog dana već odmah nakon par minuta član druge reprezentacije ima, objašnjenje je prilično jednostavno. Ali mora se priznati i pomalo neobično i zanimljivo.

Ćelavi muškarac koji je svojim ponašanjem izazvao veliku pažnju je čuveni trener i koreograf Benoa Rišo.

Iako u svojoj takmičarskoj karijeri nije briljirao, najveći uspjeh mu je sedmo mjesto sa svjetskog juniorskog prvenstva, Rišo se izgradio kao

jedan od najboljih i najuticajnijih koreografa, a dokaz za to je i obim posla koji obavlja na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu u Kortini.

Naime, Benoa Rišo sarađuje kao trener, koreograf ili dio trenerskog tima sa čak 16 takmičara iz 13 zemalja. Dešava se da se njegovi klizači takmiče odmah jedan iza drugog pa se dešava da Benoa Rišo bukvalno skine jaknu jednog i obuče jaknu drugog olimpijskog tima kako bi ispratio nastup svog takmičara.

pic.twitter.com/BMltUUQKqd13 countries, 16 skaters, one choreographer. When you work at this level, your wardrobe has to keep up. Benoit Richaud: globalization on ice. — Russian Market (@runews)February 15, 2026

"Sve je organizacija. Mora sve da bude brzo. Obično sve te jakne stavim u svlačionicu klizača. Inače to nije praksa, ali mi oni dozvole, jako su ljubazni. Ukoliko to nije moguće, uvijek ima vođa olimpijskog tima ili menadžer koji vodi računa o jaknama i da mi odgovarajuću", opisao je ovu situaciju sam Rišo u izjavi za BBC.

Njegov trud i rad dali su rezultata i nagrada je stigla u vidu zlatne olimpijske medalje za Mihaila Šaidorova, kazahstanskog klizača sa kojim sarađuje.