Novakova miljenica obrisala pod sa kritičarima: "Ja sam najveća ikada, to vam je odgovor"!

Novakova miljenica obrisala pod sa kritičarima: "Ja sam najveća ikada, to vam je odgovor"!

Ajlin Gu neće ni da čuje o tome kako su dva srebra na Zimskim Olimpijskim igrama slab rezultat.

Snouborderja Ajlin gu odgovorila kritičarima Izvor: Ann-Dee Lamour/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kineskinja Ajlin Gu je zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Kortini D'Ampeco, ali i vjerovatno najomraženija osoba u Americi trenutno. Ona je pred ZOI u Pekingu pre četiri godine odlučila da nastupa pod zastavom Kine iako je rođena i odrasla u Americi, što joj tamošnja javnost nije oprostila.

Nakon dva zlata i srebra u Pekingu sada je u Milanu i Kortini D'Ampeco uzela dva srebra. Nakon osvojene druge medalje jedan novinar ju je upitao da li smatra da je "osvojila dva srebra ili izgubila dva zlata". Njen odgovor je postao viralan. 

"Ja sam najtrofejnija fri skijašica u istoriji. Mislim da je to samo po sebi odgovor. Osvojiti olimpijsku medalju je iskustvo koje mijenja život svakom sportisti. Učiniti to pet puta je višestruko teže, jer svaka medalja je jednako teška, ali očekivanja drugih stalno rastu. Iskreno, ta perspektiva o “izgubljenim medaljama” prilično je smiješna. Radim stvari koje nikada prije nisu napravljene. Mislim da je to više nego dovoljno. Hvala", rekla je Ajlin Gu. 

Novak stao uz nju

Zanimljivo je i da je Novak Đoković čestitao Ajlin Gu na dvije medalje koje je osvojila. On je bio prisutan na Zimskim olimpijskim igrama i vidjeli smo da se divio nastupu Ilije Malinina, da je reagovao na povredu Lindzi Von, a očigledno ga je oduševila i Ajlin Gu.

