Mladi Bugarin piše istoriju tenisa: Igra sa dvije ruke, ali bez bekhenda (VIDEO)

Teodor Davidov ima samo 15 godina i ušao je u istoriju tenisa pošto je osvojio prve ATP poene, a igra bez bekhenda. Ovako nešto sigurno nikada niste vidjeli...

Teodor Davidov ima samo 15 godina i već je ušao u istoriju tenisa. Sa 15 godina i 5 mjeseci osvojio je prve ATP poene i dospio je na rang-listu i tako postao najmlađi ikada na listi sa poenima. Ono što je zanimljivo jeste da mladi bugarski teniser, koji igra za Ameriku, igra bez bekhenda.

Da, dobro ste pročitali. Nije u pitanju slabija igra bekhendom ili da mu je to slabiji udarac, već je u pitanju dječak koji je ambidekster. Tačnije, podjednako dobro se služi sa obje ruke, prebacuje reket iz lijeve u desnu i obrnuto i tako igra tenis - samo sa forhendima.

El jugador más joven del Ranking ATP es un chico sin revés.



No creo que pueda llegar a la élite siendo ambidiestro, la verdad, pero será interesante ver su evolución.https://t.co/AKMYjx4M9n — José Morón (@jmgmoron)February 18, 2026

Nešto nezapamćeno u svijetu tenisa i nešto potpuno inovativno. Na turniru M15 serije na Floridi je prošao kroz kvalifikacije, pobijedio u prvom kolu i tako upisao sebi prve ATP poene.

Rođen je u Sofiji (Bugarska) 26. avgusta 2010. godine, ali nastupa pod američkom zastavom. Trenutno je 2.058 na rang listi i tek počinje svoj put. Biće zanimljivo vidjeti koliko daleko može da dođe dječak koji ne igra bekhend i da li će morati to da promijeni u budućnosti.

"Neće Teodor daleko"

Serve: Left-handed

Forehand: Right-handed, left-handed

Backhand: N/A



Teodor Davidov, 13 years old, living in 2124pic.twitter.com/rVoEAhyw94 — Bastien Fachan (@BastienFachan)February 7, 2024

Poznati teniski novinar Hose Moron ne vjeruje u uspjeh Davidova u budućnosti. Smatra da ne može da dogura predaleko bez bekhenda.

"Najmlađi igrač na ATP listi, ali igra bez bekhenda. Ne vjerujem da može da dođe na elitni nivo sa takvom igrom iako je ambidekster. Iskreno, to mislim, ali biće zanimljivo vidjeti kako će se razvijati", poručio je Moron.

