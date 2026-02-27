"Iranski Bred Pit" preminuo od posledica ranjavanja: Smrt mladog sportiste potresla javnost

Iranski bodibilder Davud Soharabi premio je nakon višesedmične borbe poslije operacije oka

Izvor: Screenshot/Instagram/@informantdaily/@alborz_muscle

Iranski bodibilder Davud Soharabi, kog su na društvenim mrežama prozvali "Iranski Bred Pit", preminuo je u 30. godini. Njegova smrt uslijedila je nekoliko sedmica pošto je tokom antivladinih protesta zadobio prostrelnu ranu na oku, nakon čega je pao u komu iz koje se nije probudio.

Do ranjavanja je došlo 7. januara na ulicama Teherana, gdje je učestvovao u demonstracijama. Ljekari su ga hitno operisali, ali su zbog težine povrede morali da mu odstrane oko. Iako je zahvat obavljen ubrzo po prijemu u bolnicu, njegovo zdravstveno stanje se naglo pogoršalo i narednih nekoliko sedmica proveo je bez svijesti. Oporavak, nažalost, nije bio uspješan.

Soharabi je rođen u selu Jam, na sjeveroistoku zemlje, a kasnije se preselio u prestonicu kako bi gradio karijeru fitnes trenera. Bio je veoma aktivan na društvenim mrežama, gdje je objavljivao fotografije i planirao da se oproba u modelingu. Prije nego što se u potpunosti posvetio bodibildingu, radio je kao kurir. Zanimljivo je da je samo dva sata prije nego što je pogođen osvojio srebrnu medalju na jednom takmičenju.

Poslije njegove smrti pojavili su se navodi da su vlasti vršile pritisak na porodicu da predstavi Davuda kao člana milicije Basij, koja djeluje u okviru Iranske revolucionarne garde. Sahrana u Teheranu trajala je oko tri sata i razlikovala se od uobičajenih ispraćaja stradalih demonstranata. Skupu su prisustvovali pripadnici Basija, ali i osobe u civilu za koje se vjeruje da su bili bezbjednosni agenti.

Za sobom je ostavio roditelje, brata i djevojku. Njegovi najbliži odlučili su da doniraju njegove organe. Vijest o smrti izazvala je veliki broj reakcija na društvenim mrežama, gdje su mu pratioci odali poštu i istakli njegovu posvećenost sportu i hrabrost koja ga je krasila.