"Danijel priča gluposti, spremna je na sve": Francuz joj brutalno odgovorio, tvrdi da laže

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Francuski teniser Korentan Mute tvrdi da Danijel Kolins izmišlja i da nije istina da je on muva i da je prestao da je prati na društvenim mrežama.

Španska sapunica u tenisu, ko bi rekao da će tako nešto da se dogodi. I to između Danijel Kolins i Korentana Mutea. Lijepa američka teniserka je pred kamerama ispričala kako je Francuz muva, flertuje, šalje joj privatne poruke i da je prestao da je prati na društvenim mrežama kada je napisala da ne voli niske momke. Sada je stigao njegov odgovor.

"Kako mogu da prestanem da te pratim kada te nikada nisam pratio? Kako možete da dozvolite da neko priča ovakva sr**a javno. Ti si mene zapratila, pitala si me da igramo u miks dublu, nikada te nisam pratio", napisao je Mute.

Nastavio je da objašnjava svoju verziju događaja i tvrdi da je ona sve izmislila.

"Spremna si da kažeš bilo šta samo da bi se o tebi pričalo. Trebalo bi da naučiš da voliš sebe, tako da ne bi morala da radiš glupe stvari da bi te ljudi zavoljeli. A vi ste dobri sportski novinari", poručio je Mute i usput "pecnuo" ljude sa "Tennis Channel-a" koji su dopustili da se kod njih priča o stvarima koje nemaju veze sa tenisom direktno.

Šta je Danijel rekla o njemu?

Danijel Kolins radi trenutno kao stručni konsultant za "Tennis Channel" tokom Mastersa u Majamiju i tamo je javno pričala o privatnom životu i o tome da je francuski teniser flertovao sa njom.

"Prestao je da me prati kada sam rekla da me ne zanimaju niski momci. Nije mu se to svidjelo, poslao mi je poruku, pa je prestao da me prati. Sinoć mi je opet poslao poruku i pitao me da li sam vidjela kako je dobro servirao. Mislim da još uvijek nema šanse kod mene", rekla je Kolins koja traži muža preko "Tindera".

