Klizaljka joj posjekla lice na Zimskim olimpijskim igrama: Evo kako izgleda poslije nesreće

Poljakinja Kamila Selije doživjela je tešku povredu na Zimskim olimpijskim igrama, nekoliko nedjelja kasnije pojavila se u javnosti i pokazala ožiljak.

Poljska olimpijska predstavnica Kamila Selije (25) neće u najljepšem svjetlu pamtiti Igre u Italiji, pošto je s njih morala pravo u bolnicu. Nesretni slučaj dogodio se kad je u trci pogođena klizaljkom u lice, uslijedila je hitna operacija, a nekoliko nedjelja kasnije imali smo priliku da je vidimo i u javnosti, gdje je ponosno pokazala ožiljak koji će je zauvijek sjećati na veliko takmičenje.

Kamila je dosad podijelila nekoliko fotografija, a nedavno je gostovala i u televizijskoj emisiji. Nije se mogao ne primijetiti ožiljak na lijevoj strani lica koji je tako prvi put podijelila u javnosti. Dosad je Poljakinja krila ranu koja je polako zarastala i sad je spremna da ponosno pokaže uspomenu koja će je zauvijek pratiti.

Kamila je u četvrtfinalnoj trci na 1.500 metara, kad su se sve trkačice sudarile, pala i tom prilikom dobila jak udarac i posjekotinu na licu. Zapravo, srećom je izbjegla i težu povredu, s obzirom na to da je udarac nastao tik ispod oka. Poljakinja je hitno operisana, a zahvat je prošao u najboljem redu.

"Znam da ću jednog dana pogledati ovu fotografiju i sjetiti se da sam ja jača nego što sam ikada vjerovala", napisala je Poljakinja u objavi na Instagramu i dodala: "Hvala vam na svim riječima podrške, željela sam samo da vam kažem da sam sasvim dobro", pisalo je uz fotografiju poslije operacije.

