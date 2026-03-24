"Alkaraz gubi jer mu je dosadno": Šokantna izjava poznatog trenera, tvrdi da je Španac u velikom problemu

Francuski stručnjak Patrik Muratoglu kritikovao je Španca Karlosa Alkaraza.

Izvor: DAX TAMARGO / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz neočekivano je poražen u trećem kolu Mastersa u Majamiju od Sebastijana Korde, a na prethodnom turniru u Indijan Velsu je kiksnuo u polufinalu protiv Danila Medvedeva. I u prošlosti je mladi Španac imao padove nakon osvajanja velikih turnira, a francuski trener Patrik Muratoglu smatra da su njemu Mastersi jedno stavno dosadni.

Sa samo 22 godine osvojio je sedam glend slem titula i poobarao mnoge rekorde, pa očigledno ima manju koncentraciju i fokus na "manjim" turnirima.

"Moj osjećaj je da je Alkarazu dosadno.Taj čovjek već ima sedam grend slem titula i čini mi se kao da, igrajući Masters 1000... već je osvojio toliko titula, nije toliko zainteresovan. To je zaista osjećaj koji imam", rekao je Muratoglu.

"Takođe mislim da će to biti opasnost za njega u narednim godinama. I mnogi ljudi kažu: 'Oh! Ove godine, na Rolan Garosu ili Vimbldonu ili US Openu ne igra dobro u prvim kolima. Da, ne igra dobro jer mu je dosadno! Ne može da se fokusira kada je meč previše lak, gubi fokus jer duboko u sebi zna da može da se vrati u igru bilo kada", upozoraza Francuz.

Kaže da Alkaraz ne potcjenjuje svjesno rivale, već je u pitanju drugačija vrsta problema.

"Dakle, možda to nije svesno, on ne misli: 'Oh, nije me briga!' Ali on prihvata da bude slomljen, prihvata da izgubi fokus. Dakle, to je opasnost za njega.“

Naredni izazov na Masters turnirima za Alkaraza je Monte Karlo gdje će braniti titulu. Nema sumnje da će imati najveće ambicije pred glavni dio sezone na šljaci, ali moraće da se izbori sa svojim "demonima".

