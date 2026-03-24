logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Alkaraz gubi jer mu je dosadno": Šokantna izjava poznatog trenera, tvrdi da je Španac u velikom problemu

Autor Dragan Šutvić
0

Francuski stručnjak Patrik Muratoglu kritikovao je Španca Karlosa Alkaraza.

Alkaraz gubi jer mu je dosadno Izvor: DAX TAMARGO / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz neočekivano je poražen u trećem kolu Mastersa u Majamiju od Sebastijana Korde, a na prethodnom turniru u Indijan Velsu je kiksnuo u polufinalu protiv Danila Medvedeva. I u prošlosti je mladi Španac imao padove nakon osvajanja velikih turnira, a francuski trener Patrik Muratoglu smatra da su njemu Mastersi jedno stavno dosadni.

Sa samo 22 godine osvojio je sedam glend slem titula i poobarao mnoge rekorde, pa očigledno ima manju koncentraciju i fokus na "manjim" turnirima.

"Moj osjećaj je da je Alkarazu dosadno.Taj čovjek već ima sedam grend slem titula i čini mi se kao da, igrajući Masters 1000... već je osvojio toliko titula, nije toliko zainteresovan. To je zaista osjećaj koji imam", rekao je Muratoglu.

"Takođe mislim da će to biti opasnost za njega u narednim godinama. I mnogi ljudi kažu: 'Oh! Ove godine, na Rolan Garosu ili Vimbldonu ili US Openu ne igra dobro u prvim kolima. Da, ne igra dobro jer mu je dosadno! Ne može da se fokusira kada je meč previše lak, gubi fokus jer duboko u sebi zna da može da se vrati u igru bilo kada", upozoraza Francuz.

Kaže da Alkaraz ne potcjenjuje svjesno rivale, već je u pitanju drugačija vrsta problema. 

"Dakle, možda to nije svesno, on ne misli: 'Oh, nije me briga!' Ali on prihvata da bude slomljen, prihvata da izgubi fokus. Dakle, to je opasnost za njega.“

Naredni izazov na Masters turnirima za Alkaraza je Monte Karlo gdje će braniti titulu. Nema sumnje da će imati najveće ambicije pred glavni dio sezone na šljaci, ali moraće da se izbori sa svojim "demonima".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC