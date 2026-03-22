Pojavio se novi Alkaraz koji dominira: Karlosov brat ima 14 godina i osvojio je turnir na spektakularan način

Mlađi brat Karlosa Alkaraza je Haime Alkaraz i već je osvojio turnir i pokazao šta sve može. Po stilu igre mnogo podsjeća na prvog igrača planete.

Karlos Alkaraz je najbolji teniser svIJeta trenutno, prvi je na ATP listi, osvojio je Australijan open, ima sedam grend slem trofeja i već ulazi u legendu. Njegov stariji brat Alvaro mu je trener, dok je mlađi brat Haime pokazao da je i pred njim svIJetla budućnost. Najmlađi u familiji ima samo 14 godina i uspIo je da osvoji turnir u Mursiji.

U svom rodnom gradu je osvojio turnir za dJečake do 15 godina i pokazao sav svoj raskošni potencijal. I ne samo to, poslJednji poen je bio spektakularan. Pojavio se na društvenim mrežama snimak meč lopte i ovo što je Haime uspIo da stigne, vrati i osvoji poen izgleda spektakularno. PodsJeća mnogo na Karlosa. Uostalom, pogledajte i sami taj poen.

Con este puntazo ha ganado Jaime#Alcaraza Rodrigo Burgos ,ambos jugadores del@clubcampomurciaen la final del I torneo sub 15 Costa Calida .



INCREÍBLE .pic.twitter.com/XKefHjP3Zu — Antonio Hernández ©️ (@murcianico79)March 22, 2026

Karlosa su prošle godine pitali za njegovog brata i to što se trudi da ide na njegove mečeve i prati Haimea i njegov razvoj.

"UvIJek ga podržavam, nije važno u kom dIJelu svIJeta se nalazim. Podržavam ga i pokušavam na sve načine da skinem ogroman pritisak koji neki ljudi pokušavaju da prebace na njega", rekao je Karlos tada. On je sada na turniru u Majamiju i pokušaće da ga osvoji poslIJe iznenađujućeg poraza na Indijan Velsu.