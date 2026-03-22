Pojavio se novi Alkaraz koji dominira: Karlosov brat ima 14 godina i osvojio je turnir na spektakularan način

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mlađi brat Karlosa Alkaraza je Haime Alkaraz i već je osvojio turnir i pokazao šta sve može. Po stilu igre mnogo podsjeća na prvog igrača planete.

Haime Alkaraz osvojio turnir, podsjeća na brata Karlosa Izvor: X/Antonio Hernández/Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Karlos Alkaraz je najbolji teniser svIJeta trenutno, prvi je na ATP listi, osvojio je Australijan open, ima sedam grend slem trofeja i već ulazi u legendu. Njegov stariji brat Alvaro mu je trener, dok je mlađi brat Haime pokazao da je i pred njim svIJetla budućnost. Najmlađi u familiji ima samo 14 godina i uspIo je da osvoji turnir u Mursiji.

U svom rodnom gradu je osvojio turnir za dJečake do 15 godina i pokazao sav svoj raskošni potencijal. I ne samo to, poslJednji poen je bio spektakularan. Pojavio se na društvenim mrežama snimak meč lopte i ovo što je Haime uspIo da stigne, vrati i osvoji poen izgleda spektakularno. PodsJeća mnogo na Karlosa. Uostalom, pogledajte i sami taj poen.

Karlosa su prošle godine pitali za njegovog brata i to što se trudi da ide na njegove mečeve i prati Haimea i njegov razvoj.

"UvIJek ga podržavam, nije važno u kom dIJelu svIJeta se nalazim. Podržavam ga i pokušavam na sve načine da skinem ogroman pritisak koji neki ljudi pokušavaju da prebace na njega", rekao je Karlos tada. On je sada na turniru u Majamiju i pokušaće da ga osvoji poslIJe iznenađujućeg poraza na Indijan Velsu.

