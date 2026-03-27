Tajger Vuds doživio tešku saobraćajku: Prevrtao se u kolima po putu, ne zna se u kakvom je stanju

Legendarni golfer Tajger Vuds ponovo doživio saobraćajnu nesreću

Najbolji golfer u istoriji Tajger Vuds doživio je tešku saobraćajnu nesreću na Floridi u petak po podne, objavila je tamošnja policija. "Njegovo stanje nije odmah razjašnjeno", objavio je "ABC njuz".

U istom gradu, Džupiter u Floridi, Vuds je 2017. godine bio hapšen u alkoholisanom stanju. U zapisniku je tada bilo navedeno da je zaspao i da su morali da ga probude.

Takođe, Vuds je već 2021. godine doživio tešku saobraćajnu nesreću u južnoj Kaliforniji, poslije koje je počeo svoju rehabilitaciju i tri mjeseca je ležao u bolničkom krevetu u svojoj kući.