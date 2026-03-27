"Dogodila se nesreća, učesnik odbio da ide u bolnicu": Stigle prve informacije o Tajgeru Vudsu poslije udesa

Američki golfer doživio saobraćajnu nesreću i po svemu sudeći, imao sreću da prođe bez povreda.

Američki golfer Tajger Vuds (50) ponovo je doživio saobraćajnu nesreću, u kojoj se njegovo vozilo navodno prevrtalo u gradu Džupiter na Floridi, u Sjedinjenim Državama. Iako isprva nije bilo zvaničnih informacija o njegovom stanju, portal "CBS 12 njuz" objavio je da su u udesu učestvovala dva vozila, a da se jedno prevrnulo. Jedna osoba je stabilno, dok je druga odbila da ode u bolnicu. Vatrogasna služba je saopštila da nikome nisu konstatovane povrede.

Vuds je već nekoliko puta učestvovao u saobraćajnim udesima. U februaru 2021. njegov automobil se prevrtnuo blizu Los Anđelesa, kada je izgubio kontrolu nad volanom pri velikoj brzini, izletio sa puta i udario u drvo. Tom prilikom pretrpio je teške povrede desne noge i morao je da bude podvrgnut nizu operacija. Tada su istražitelji utvrdili da je u pitanju bio nesrećan slučaj i isključili su mogućnost da je Vuds bio pod uticajem alkohola ili drugih supstanci.

I prije toga je bio u sličnim situacijama, jer je 2009. godine svojim džipom udario u hidrant i u drvo kraj puta i tom prilikom doživio lakše povrede.

Hapsili ga zbog "supstanci"

Za volanom je bio i hapšen, jer je 2017. godine utvrđeno da je u njegovom krvotoku bilo pet supstanci, uključujući i THC, sastojak marihuane, kao i tragovi lijekova protiv bolova i za spavanje.