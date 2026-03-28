POLUVRIJEME: Borac ima dva gola prednosti u Trebinju

Nakon 30 minuta rukometa u Trebinju, Borac m:tel ima dva gola prednosti.

Izvor: RK Borac m:tel

Srpski derbi 20. kola rukometne Premijer lige BiH igraju večeras u trebinjskoj dvorani "Miloš Mrdić" Leotar i Borac m:tel, koji je u prednosti od dva gola pred nastavak meča:

LEOTAR – BORAC M:TEL 11:13, u toku

Prva dva pogotka za crveno-plave u ovom susretu postigao je Amar Herić, na kojeg je ubrzo oštro startovao Aleksandar Milojević. Dobio je bivši prvotimac Vogošće udarac u lice, ali je ostao na terenu.

Na isteku 6. minuta u strijelce se upisao i Vladimir Vranješ, čijim pogotkom su gosti u 11. minutu odmakli na plus tri (3:6). Ubrzo je poentirao i Miloš Nježić, ali je u narednim minutima trebinjski tim kreirao seriju 4:0 i izjednačio na 7:7.

Seriju Hercegovaca prekinuo je Sergej Ševa, da bi poslije pogotka Nemanje Đuraškovića Leotar u 22. minutu stigao do prve prednosti na ovom susretu (10:9). Trener Banjalučana Mirko Mikić zatražio je tada minut odmora, poslije kojeg je golman Leotara Oskar Jozef Zajdel za samo par sekundi upisao dvije odlične intervencije.

Ipak, Nježić je uspio da izjednači na 10:10, odmah potom je i Herić zatresao domaću mrežu za 10:11, da bi poslije pogotka Draganića iz 29. minuta poluvrijeme zaključio Stanko Stanković, čijim je pogotkom u posljednjim trenucima prvog dijela Borac m:tel odmakao na plus dva (11:13).

Izvor: RK Borac m:tel

PREMIJER LIGA BiH – 20. kolo

Gračanica – Derventa

Zrinjski – Konjuh

Sloboda – Bosna 29:32

Sloga – Maglaj 27:24

Krivaja – Vogošća

Leotar – Borac m:tel

Odgođeno:

Goražde - Izviđač







Tablice omogućuje

