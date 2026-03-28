logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

POLUVRIJEME: Borac ima dva gola prednosti u Trebinju

Dragan Šutvić
0

Nakon 30 minuta rukometa u Trebinju, Borac m:tel ima dva gola prednosti.

Rukomet Leotar Borac Izvor: RK Borac m:tel

Srpski derbi 20. kola rukometne Premijer lige BiH igraju večeras u trebinjskoj dvorani "Miloš Mrdić" Leotar i Borac m:tel, koji je u prednosti od dva gola pred nastavak meča:

LEOTAR – BORAC M:TEL 11:13, u toku

Prva dva pogotka za crveno-plave u ovom susretu postigao je Amar Herić, na kojeg je ubrzo oštro startovao Aleksandar Milojević. Dobio je bivši prvotimac Vogošće udarac u lice, ali je ostao na terenu.

Na isteku 6. minuta u strijelce se upisao i Vladimir Vranješ, čijim pogotkom su gosti u 11. minutu odmakli na plus tri (3:6). Ubrzo je poentirao i Miloš Nježić, ali je u narednim minutima trebinjski tim kreirao seriju 4:0 i izjednačio na 7:7.

Seriju Hercegovaca prekinuo je Sergej Ševa, da bi poslije pogotka Nemanje Đuraškovića Leotar u 22. minutu stigao do prve prednosti na ovom susretu (10:9). Trener Banjalučana Mirko Mikić zatražio je tada minut odmora, poslije kojeg je golman Leotara Oskar Jozef Zajdel za samo par sekundi upisao dvije odlične intervencije.

Ipak, Nježić je uspio da izjednači na 10:10, odmah potom je i Herić zatresao domaću mrežu za 10:11, da bi poslije pogotka Draganića iz 29. minuta poluvrijeme zaključio Stanko Stanković, čijim je pogotkom u posljednjim trenucima prvog dijela Borac m:tel odmakao na plus dva (11:13).

Uskoro opširnije...

Izvor: RK Borac m:tel

PREMIJER LIGA BiH – 20. kolo

Gračanica – Derventa
Zrinjski – Konjuh
Sloboda – Bosna 29:32
Sloga – Maglaj 27:24
Krivaja – Vogošća
Leotar – Borac m:tel

Odgođeno:

Goražde - Izviđač



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Rukomet RK Borac RK Leotar Rukometna liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC