RK Borac m:tel riješio najvažnije pitanje: Mirko Mikić ostaje trener još dvije sezone!

Autor Dragan Šutvić
Sadašnji strateg crveno-plavih produžio je ugovor do ljeta 2028. godine.

Mirko Mikić trener RK Borac do ljeta 2028. godine Izvor: RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac m:tel riješio je najznačajnije pitanje za budući period. Trener crveno-plavih Mirko Mikić stavio je potpis na novi ugovor, pa će tako na kormilu banjalučkog tima ostati najmanje do ljeta 2028. godine.

"Mislim da je ova sezona, koja još uvijek traje, izuzetno uspješna. Veoma dobro igramo i na obostrano zadovoljstvo produžena je saradnja na još dvije godine. Meni je uvijek bila čast da predstavljam Rukometni klub Borac i radiću sve što treba da radi jedan trener, posebno ovako velikog kluba. Davaću uvijek sve od sebe, pružaću maksimum i nadam se i boljim rezultatima u narednoj sezoni", rekao je Mikić za zvanični sajt kluba.

Mikić, koji je dugi niz godina bio prvotimac a potom jedno vrijeme i sportski direktor kluba, trenutno odrađuje treći trenerski mandat u crveno-plavom taboru. Počeo ga je u ljeto prošle godine, vrativši se iz tuzlanske Slobode, na čijoj klupi je bio 18 mjeseci.

Pod Mikićevim vođstvom, Borac m:tel je osvojio dvije titule u Premijer ligi BiH (2019. i 2022. godine), jedan trofej u kup-takmičenju Rukometnog saveza BiH (2019.), kao i dva pehara u Kupu RS (2020. i 2022. godine).

Konačno se nešto ljepo dešava u tom klubu diže se prvi tim diže se omladinska škola

Sta se desava

Borac formira tim a sezona nije ni gotova, ovo nije realno... Lijepi vjetrovi duvaju

