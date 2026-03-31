Bivši kapiten Borca se oprostio od Kokšarova: Najbolji s kojim sam dijelio svlačionicu!

Proslavljeni banjalučki rukometaš Srđan Trivundža oprostio se od legendarnog Eduarda Kokšarova sa kojim je dijelio svlačionicu i osvojio dva trofeja.

Rukometni svijet u utorak je šokirala vijest da je legendarni ruski rukometaš, olimpijski šampion i trener Meškova iz Bresta Eduard Kokšarov iznenada preminuo u 51. godini.

Svoje najbolje godine karijere Kokšarov je proveo u Celju Pivovarni Laško, gdje je 2004. godine osvojio EHF Ligu šampiona. U Celju je proveo 12 sezona prije nego što je igračku karijeru završio u Čehovskim Medvedima.

U slovenačkom klubu sa njim je u sezoni 2007/08 kada je osvojena titula prvaka Slovenije i Superkup Slovenij bio je i proslavljeni banjalučki rukometaš Srđan Trivundža.

Iako je sa njim igrao zajedno samo jednu sezonu legendarni Kokšarov ostavio je snažan utisak na nekadašnjeg kapitena banjalučkog Borca. Srđan se od svog saigrača i rukometne legende oprostio objavom na društvenoj mreži Fejsbuk.

"Bio je najbolji igrač sa kojim sam dijelio svlačionicu. Nastupavši za velikana RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO svaki trening sam se divio veličini Kokšarov Eduarda! Bila mi je čast poznavati te! Počivaj u miru legendo", napisao je Trivundža.

Kao reprezentativac Rusije, Eduard Kokšarov je čak šest puta biran u idealne postave velikih takmičenja, a osvojio je titulu svjetskog prvaka 1997. godine i olimpijsko zlato tri godine kasnije u Sidneju.

Kao trener radio je sa muškim i ženskim timom Vardara, bio je selektor reprezentacije Rusije, trenirao Rostov-Don, a posljednji angažman imao je na klupi Meškova iz Bresta.