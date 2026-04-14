Bivši igrač Slobode i Bosne pravi transfer karijere: Njegoš Đukić oblači dres Tatrana!

Najbolji strijelac rukometne lige Srbije preseliće se na dvije godine u Slovačku.

Izvor: ARKUS liga

Njegoš Đukić, "brčanski bombarder" koji briljira u rukometnoj ARKUS ligi Srbije, dogovorio je iskorak u karijeri.

Bivši srednji bek Slobode i Bosne, ali i sadašnji član Vranja, o kojem je MONDO pisao zimus, dogovorio je dvogodišnju saradnju sa Tatranom iz Prešova, pišu mediji u Srbiji. Đukić je najbolji strijelac rukometnog šampionata Srbije, postigavši čak 151 gol na 19 utakmica, a veoma inspirisan bio je protiv timova koji pretenduju na najviši plasman.

Tako je protiv Vojvodine, branioca titule, postigao 10 golova, dok se u duelu sa Partizanom zaustavio na 8. Takođe, u susretu sa Kikindom zaustavio se na 12, dok ga je Metaloplastika zapamtila nakon što je poentirao čak 15 puta.

Đukić je rođen 2001. godine, a osim dva bh. kluba i Vranja, u karijeri je nastupao i za kostolački Rudar te Ibicu. Prošle sezone je, noseći dres sarajevske Bosne, bio najbolji strijelac Premijer lige BiH postigavši 202 gola.

