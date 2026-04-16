Obavljen žrijeb četvrtfinala Kupa BiH: Branioca trofeja čeka hercegovački derbi

Poznati su parovi četvrtfinalne faze Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu.
Ovog četvrtka, u prostorijama Rukometnog saveza BiH, obavljen je žrijeb parova četvrtfinala kup-takmičenja.
Od ove faze uključuju se Izviđač, Konjuh, Leotar i Sloga kao najbolje plasirane ekipe u ligi tokom prošle sezone, kojima su se kroz dva pretkola priključili Gradačac, Zrinjski, Sloboda i Bosna.
Žrijebom je određeno da parovi četvrtfinalnog dijela budu Konjuh – Zrinjski, Izviđač – Leotar, Gradačac – Bosna i Sloga – Sloboda.
Trofej brani ekipa Izviđača, koja je na prošlogodišnjem finalnom turniru pred svojom publikom porazila Vogošću rezultatom 39:34.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)