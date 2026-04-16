logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Obavljen žrijeb četvrtfinala Kupa BiH: Branioca trofeja čeka hercegovački derbi

Dragan Šutvić
0

Poznati su parovi četvrtfinalne faze Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu.

Četvrtfinale Kupa BiH parovi Izvor: Shutterstock

Ovog četvrtka, u prostorijama Rukometnog saveza BiH, obavljen je žrijeb parova četvrtfinala kup-takmičenja.

Od ove faze uključuju se Izviđač, Konjuh, Leotar i Sloga kao najbolje plasirane ekipe u ligi tokom prošle sezone, kojima su se kroz dva pretkola priključili Gradačac, Zrinjski, Sloboda i Bosna.

Žrijebom je određeno da parovi četvrtfinalnog dijela budu Konjuh – Zrinjski, Izviđač – Leotar, Gradačac – Bosna i Sloga – Sloboda.

Trofej brani ekipa Izviđača, koja je na prošlogodišnjem finalnom turniru pred svojom publikom porazila Vogošću rezultatom 39:34.

Tagovi

Rukomet Kup BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC