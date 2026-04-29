Senzacija u Madridu: Tinejdžer oborio rekorde legendi tenisa

Mladi španski teniser Rafael Hodar privlači veliku pažnju zbog rezultata koje pravi sa svega 19 godina.

Španski teniser Rafael Hodar ima tek 19 godina, ali u Madridu igra kao da je već godinama na najvećoj sceni. Španac je izborio plasman u četvrtfinale Mastersa i time još jednom skrenuo pažnju na sebe u teniskom svijetu. A, posebno je zanimljiva činjenica da je tako mlad nadmašio gotovo sve velikane tenisa.

Do uspjeha u Madridu došao je pobjedom nad Žoom Fonsekom u trećem kolu (7:6, 4:6, 6:1). Bio je to 25. meč u profesionalnoj karijeri, a već 17. trijumf, što dovoljno govori o startu koji rijetko ko ima. Zanimljivo je da je Hodarov učinak u ovom početnom periodu karijere već bolji od brojnih velikih imena. U istom rasponu mečeva manje pobjeda imali su čak i Novak Đoković (12), Rodžer Federer (11), Janik Siner (12) i Karlos Alkaras (14), dok je Fonseka na 15, isto koliko i Rafael Nadal.

Mladi Španac nije se zaustavio na tome - u osmini finala bio je ubjedljiv protiv Vita Koprive (7:5, 6:0), čime je potvrdio kontinuitet dobrih partija u Madridu. U četvrtfinalu ga čeka znatno ozbiljniji test, pošto će mu rival biti Janik Siner, a njihov duel zakazan je za 16.00 časova.

Pobjednik tog meča u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Artur Fis - Jirži Lehečka.

