Katarina Dangubić doživjela je povredu prednjeg ukrštenog ligamenta i čeka je duga pauza.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Katarina Dangubić dobila je lošu vijest - doživjela je najtežu povredu u sportu. Prema informacijama koje stižu iz Turske pokidala je prednji ukršteni ligament koljena. Ujedno to znači da je čeka duga pauza i da je pitanje kada će se vratiti na teren.

"Prema informacijama koje smo dobili Katarina je doživjela povredu prednjeg ukrštenog ligamenta koljena", naveo je turski novinar Savaš Eskigulek.

Vidi opis Katarina Dangubić doživjela najtežu povredu u sportu: Užasne vijesti poslije titule u Ligi šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Kod ovakvih povreda minimalni period oporavka je oko devet mjeseci poslije operacije. Jedina utjeha u svemu ovome za nju je to što je njen Vakifbank osvojio titulu u Ligi šampiona, pa je tako sa Tijanom Bošković i Aleksandrom Jegdić u suzama proslavila trofej.

"Aldığımız bilgiye göre Katarina Dangubic çapraz bağlarında kopma yaşamış."



️ Savaş Eskigülek x Voleybol Aktüel TVpic.twitter.com/6wo0foQxv7 — Gibby (@gibbybaris)May 4, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!