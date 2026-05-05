Katarina Dangubić doživjela najtežu povredu u sportu: Užasne vijesti poslije titule u Ligi šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Katarina Dangubić doživjela je povredu prednjeg ukrštenog ligamenta i čeka je duga pauza.

Katarina Dangubić pokidala ligament koljena Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Katarina Dangubić dobila je lošu vijest - doživjela je najtežu povredu u sportu. Prema informacijama koje stižu iz Turske pokidala je prednji ukršteni ligament koljena. Ujedno to znači da je čeka duga pauza i da je pitanje kada će se vratiti na teren.

"Prema informacijama koje smo dobili Katarina je doživjela povredu prednjeg ukrštenog ligamenta koljena", naveo je turski novinar Savaš Eskigulek.

Kod ovakvih povreda minimalni period oporavka je oko devet mjeseci poslije operacije. Jedina utjeha u svemu ovome za nju je to što je njen Vakifbank osvojio titulu u Ligi šampiona, pa je tako sa Tijanom Bošković i Aleksandrom Jegdić u suzama proslavila trofej.

