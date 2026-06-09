"Bolje da sada prekinemo ovaj intervju": Saša Zverev otišao od novinara L'Ekipa, podsjetili ga na teške optužbe

Osvajač Rolan Garosa Saša Zverev zaustavio razgovor za "L'ekip" kada su ga pitali za optužbe za nasilje u porodici.

Izvor: YouTube/Eurosport Germany

Osvajač Rolan Garosa Aleksander Zverev prekinuo je intervju za "L'ekip" kada je drugi put bio upitan za optužbe za nasilje u porodici prema bivšim partnerkama.

"Prije svega, ovo nije takva vrsta intervjua. Kao drugo, da li znate da su se te optužbe ispostavile lažnim? Ovo je drugi put da me pitate za to. Uradio sam sve što sam mogao i moja nevinost je dokazana. Mislim da bi trebalo da stanemo, bolje je tako", kazao je Nijemac.

Zverev je na početku razgovora pričao o svom uspjehu karijere i osvajanju Otvorenog prvenstva Francuske, što je njegov prvi grend slem pehar. Međutim, sve je prekinuto kada je razgovor usmjeren ka "rezervama" koje dio javnosti osjeća prema njemu zbog optužbi za nasilje u porodici, odnosno prema bivšim emotivnim partnerkama.

"Nismo ni tužioci, ni sudije, ali smo primijetili izvjesnu nelagodu poslije pobjede Aleksandera Zvereva u nedjelju na Rolan Garosu i čuli smo legitimna pitanja o tome kako bi trebalo o tome izvještavati", piše u komentaru redakcije "L'ekipa".

"Da li bi njemački šampion trebalo da bude tretiran kao i svaki drugi osvajač grend slema, uz diskretno prelaženje preko sjenki koje su ga okruživale od kada su ga dvije bivše partnerke optužile za nasilje u porodici?", takođe je postavljeno pitanje.

Optužbe za nasilje

Zvereva je u oktobru 2020. godine Olga Šaripova u magazinu "Reket", u intervjuu Benu Rotenbergu, optužila da ju je fizički i emocionalno zlostavljao u toku njihove veze. Govorila je da ju je udarao u lice tokom svađa u hotelskoj sobi, dok se Nijemac takmičio 2019. godine na Lejver kupu. "Veoma žalim zbog njenih izjava, jer te optužbe prosto nisu tačne", odgovorio je tada Zverev.

"Kada sam izašla ispod tuša, krenula sam po peškir, a on je došao i rekao mi 'Pakuj se sada i odlazi'. Odgovorila sam mu 'OK, da li možeš da sačekaš nekoliko minuta, gola sam'. Počeo je tada da me udara i shvatila sam tada da ne mogu da budem njegova vreća za udaranje'", tvrdila je ona i navela da ju je teniser hvatao za grlo i držao pribijenu uz zid kupatila.

Druge optužbe protiv Zvereva podnesene su u julu 2023, kada ih je iznijela Brenda Patea, takođe njegova bivša partnerka i majka njihove ćerke. Sud je u oktobru te godine odredio kaznu protiv Zvereva zbog "fizičkog maltretiranja i narušavanja zdravlja žene tokom svađe u Berlinu u maju 2020".

Morao je tada da plati 450.000 evra odštete, na šta se žalio, čime je suđenje postalo javno, u skladu sa zakonom Njemačke. Suđenje je prekinuto u junu 2024. godine, jer su dvije strane postigle vansudsko poravnanje. Zverev je dobrovoljno platio 200.000 evra, od čega je 150.000 otišlo u državnu kasu a 50.000 u dobrotvorne svrhe.

Važno je bilo i tada naglasiti da poravnanje nije podrazumijevalo da Zverev priznaje krivicu, niti mu je ikakvo djelo stavljeno na teret. Ujedno je i poništena prvobitna kazna od 450.000 evra.

Međutim, sve te okolnosti nisu sprale ljagu sa njegovog imena i taj slučaj ga prati i dalje, a po svemu sudeći tako će još dugo i ostati.

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