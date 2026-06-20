Šta se dešava sa Arinom Sabalenkom? Treći set izgubila 6:0, a Vimbldon uskoro počinje

Arina Sabalenka nalazi se u velikoj krizi, ponovo je doživjela poraz i opet na sličan način, treći set je izgubila bez osvojenog gema.

Izvor: O.Behrendt / imago sportfotodienst / Profimedia

Arina Sabalenka je upala u rezultatsku krizu u posljednje vrijeme. Izgubila je u četvrtfinalu Rolan Garosa od Dijane Šnajder (3:6, 7:5, 6:0), pa je poražena i u polufinalu turnira u Berlinu i to na sličan način od Džesike Pegule - 6:4, 6:7 (4:7), 6:0.

U dva meča u kratkom vremenskom razmaku je doživjela dva poraza tako što nije osvojila ni gem u trećem odlučujućem setu. To su dosta veliki problemi za prvu teniserku svijeta i pokazatelj da se muči trenutno.

Poraz od Amerikanke, koja je četvrta na svijetu, nije šok, ali način na koji je do toga došlo je zabrinjavajući, posebno ako se uzme u obzir da uskoro kreće Vimbldon. Moraće Bjeloruskinja da pronađe rješenje što prije, a već je i sama priznala da je tražila pomoć psihologa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!